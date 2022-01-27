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ممرضة تتخلص من 8 رضع حديثي الولادة... وهذا ما خططت له!

Lebanon 24
27-01-2022 | 08:00
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أمرت محكمة تشيستر كراون ممرضة بريطانية متهمة بقتل 8 أطفال رضع في وحدة حديثي الولادة، بالمثول أمام المحكمة في جلسة استماع قبل محاكمتها.

ونفت الممرضة(32 عاما) من هيريفورد، قتل 5 أولاد و3 فتيات في مستشفى الكونتيسة تشيستر بين حزيران 2015 وحزيران 2016، كما نفت محاولتها قتل 5 أولاد و5 فتيات آخرين.

وظهرت لوسي ليتبي عبر فيديو في المحكمة من غرفة في مركز حجز "إتش إم بي" برونزفيلد في آشفور، وقد تناولت الجلسة الترتيبات قبل المحاكمة في محكمة التاج في مانشستر، والتي من المقرر أن تبدأ في 4 تشرين الاول القادم، وتستمر 6 أشهر.

وتم تحديد جلستين أخريين قبل المحاكمة، في نيسان وحزيران أو تموز وتمت إعادة ليتبي إلى مركز الحجز حتى جلسة الاستماع التالية.
المصدر: الامارات اليوم
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