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استمر 7 أيام..عراقي يتزوج من ابنة سلطان بروناي بحفل زفاف أسطوري (صور)

Lebanon 24
27-01-2022 | 01:30
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نشرت حسابات تابعة لقصر دولة البروناي الملكي، صورًا وفيديوهات من حفل زفاف ابنة السلطان حسن البلقية على شاب عراقي .

A post shared by zmandin (@zman_din)


 
 

وتزوج الشاب الكندي العراقي الأصل، عبد الله الهاشمي، من الأميرة فضيلة لوبول (36 سنة)، ابنة السلطان حسن البلقية، سلطان بروناي البالغ من العمر 75 سنة .

 

وأقيمت إحدى مراسم الحفل في مسجد عمر علي سيف الدين ببروناي، فيما أقيمت مراسم أخرى في قصر مطلي بالذهب الخالص .

 

 

واستمر حفل زفاف عبد الله الهاشمي، من الأميرة فضيلة لوبول الأسطوري نحو سبعة أيام كاملة، ارتدى فيه العروسان ثيابا، بيضاء، وزرقاء، لافتة .

 

والأميرة فضيلة ترتيبها التاسع بين أبناء السلطان الـ12، وهي من زوجته الثانية مريم عبد العزيز، مضيفة الطيران السابقة.

 

وتقدر ثروة سلطان بروناي بنحو 20 مليار دولار، علما أنه يحكم بلاده منذ العام 1967 عقب تنازل والده الحاج عمر علي سيف الدين له .

 

 

 

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