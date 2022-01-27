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4 أبراج تصعب إثارة إعجابها.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
27-01-2022 | 06:22
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تصعب إثارة إعجاب بعض الأشخاص، بينما يكون البعض الآخر أكثر سهولة من غيرهم، وربما يشعر البعض بضرورة حماية أنفسهم من التعرض للأذى أو رغبتهم في السيطرة دائماً، ويتميز الأشخاص عن غيرهم في التربية والتنشئة الاجتماعية، وتؤثر الكواكب أيضاً في الشخصية، حيث يحدد وضع النجوم والكواكب الشخصية، وهذا هو السبب وراء بعض السمات المشتركة لجميع الأبراج.

ووفقاً لبرجك الخاص، هناك بعض الأبراج التي تصعب إثارة إعجابها:

الدلو
يعتبر أصحاب برج الدلو أذكياء ويحبون التفكير الشديد، وهم لا يتأثرون بالمغازلة الشديدة ولن يتأثروا حتى بالمظهر أو سحر الآخرين، لكن يجب التواصل معهم عقلياً لتكون متواكباً معهم، فهم يقدرون المحادثات الفكرية، لكن يمكنهم بسهولة اكتشاف الأشخاص الذين يمتلكون تفكيراً سطحياً، وإذا لم تكن صادقاً في حديثك ومشاعرك، فلن يتأثر بك أصحاب برج الدلو.

العقرب
بسبب كون العقرب من الأبراج الثابتة، فإن أصحابه لهم خياراتهم وقرراتهم، ما يجعل من الصعب على أي شخص الوصول إليهم، بسبب امتلاكهم مشكلات ثقة كبيرة، فهم يضعون حدوداً وفواصل، ويجب أن يكون هناك شيء أو شخص فريد من نوعه ومتميز واستثنائي لإثارة إعجابهم.

الجدي
يمتلك أصحاب برج الجدي شخصية مثالية ومعايير عالية، وهم يؤمنون بالمنطق أكثر من العاطفة، ويقومون بتحليل تصرفات الشركاء. وفي الواقع من الصعب جداً إثارة إعجابهم، وهم يميلون إلى تصحيح سلوك الآخرين بتسلطهم وتحكمهم.

القوس
يريد أصحاب برج القوس فقط استكشاف العالم وليس القلق بشأن العواطف والمشاعر، وهم اجتماعيون وودودون لجميع الأشخاص في حياتهم، لذلك من الصعب معرفة شعورهم نحوك إذا كان لديهم اهتمام رومانسي أو يرونك فقط كصديق.
المصدر: اليوم السابع
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