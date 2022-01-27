بعد وفاتها... الكلب بقي وفيا لها (صورة)

انتشرت صورة، قيل أنها لكلب صحفية توفيت منذ أيام، وهو جالس بحزن أمام باب منزلها ينتظر عودتها.وقالت صحيفة "the mirror"، إن الكلب يعود للصحفية المكسيكية، لورد مالدونادو لوبيز، التي قتلت بالرصاص في سيارتها، يوم الأحد، في مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية.وتم تصوير كلبها المحبوب، شاتو، وهو جالس في انتظار عودتها.