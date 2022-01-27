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في مشهد مؤثر... شرطي أميركي ينقذ طفلة من الاختناق (فيديو)

Lebanon 24
27-01-2022 | 12:07
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لشرطي أميركي ينقذ طفلة صغيرة من الاختناق في مشهد درامي.
ويظهر الفيديو الذي تم تصويره من كاميرا مثبتة على بدلة الشرطي من لوس أنجلوس، عملية الإنقاذ.
 
 
وتمكن الشرطي من إخراج جسم من فم الطفلة، التي نقلت بعدها إلى المستشفى، حيث عولجت وأدرجت ضمن الحالات المستقرة.
 
وقال الرقيب بعد الحادثة: "تحدثت إلى الأب، كان ممتنًا، احتضنا بعضنا لأنها كانت لحظة ارتياح لكلينا كوالدين".
 
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