فاز برحلة إلى الفضاء... فتنازل عنها لصديقه

خسر الطيار الأميركي كايل هيبتشين فرصة لا تعوض للسفر إلى الفضاء والدوران حول الأرض، بعد أن تنازل عن مقعده (واحد من ثلاثة) إلى صديقه منذ 30 عاما تقريبا كريس سيمبروسكي.وكان هيبتشين (43 عاما) هو الفائز الوحيد في سحب على هذا المقعد على متن كبسولة من نوع "دراغون" في رحلة خاصة لشركة "سبيس إكس" انطلقت في سبتمبر الماضي. وكان الصديقان مشاركين بالفعل في السحب منذ شباط.وروى هيبتشين مؤخرا قصته إلى "أسوشيتد برس". وحتى سبتمبر كانت عائلته ومجموعة من أصدقائه فقط يعرفون أنه خسر فرصته في الصعود للفضاء، بعد أن تجاوز وزنه الحد الأقصى المسموح به على متن الكبسولة.رغم أن سر هيبتشين قد تم الكشف عنه أخيرا، إلا أن هذا لا يجعل الأمر سهلا عليه لأنه فقد فرصته للدوران حول الأرض بسبب تجاوز الحد الأقصى للوزن 113 كيلوغراما. وقال هيبتشين الذي يبلغ وزنه 150 كيلومغراما: "هذا مؤلم للغاية. أشعر بخيبة أمل جنونية. لكن هذا ما حدث".وقدم الطيار مقعده لصديقه الذي عرف أنه سيقدر الرحلة بقدر ما هو يقدرها.تشارك الصديقان منذ أن تزاملا في الجامعة الشغف بالفضاء. الرحلة الخاصة اشتراها الملياردير جاريد إيزاكمان له ولثلاثة ضيوف آخرين.قبل الصعود إلى كبسولة "دراغون"، استخدم صديقه سيمبروسكي (42 عاما)، الهاتف أعلى برج الإطلاق لإجراء مكالمته الوحيدة. واتصل بهيبتشين وشكره مرة أخرى. وقال "أنا ممتن لك إلى الأبد".