13
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
"جريمة مروعة تهز بلد عربي"...ذبحوا طفلتهم بعد اغتصابها!
Lebanon 24
28-01-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، عن العثور على جثة طفلة بعمر 5 سنوات مقتولة ذبحا بأداة حادة، وملقاة بحاوية قمامة في مدينة منبج شمال سوريا.
وقالت مصادر للمرصد إن "ذوي الطفلة قتلوها بدم بارد بجريمة لا تمت للشرف بِصلة، بعد اغتصابها من قبل شخص".
وبعد العثور عليها، تم نقل الجثة إلى مستشفى الفرات بمدينة منبج بريف حلب الشرقي.
وجدد المرصد الذي وصف هذه الحادثة البعشة بجريمة "لا شرف" مطالبته "بضرورة محاكمة القتلة محاكمة عادلة، وليس هم فقط، بل جميع الذين ارتكبوا جرائم بحجة الشرف في مختلف الأراضي السورية".
وفي تشرين الثاني الماضي، تظاهر مئات الأشخاص من سكان قرية كفرنايا بريف مدينة حلب شمال غرب سوريا، تنديدا باغتصاب طفلة، وللمطالبة بالبحث عن المجرم.
وقال المرصد حينها إن "شخصا مجهولا اغتصب طفلة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات، بعد أن اختطفها إلى أحد الحقول".
وبعد اختطاف الطفلة، بدأ الأهالي عملية بحث عنها، و"عثروا عليها قرب الطريق الواصل بين قريتي دير الجمال وكفرنايا"، ونقلوها إلى أحد المستشفيات القريبة، وفقا للمرصد.
وكانت جريمة قد هزت الأوساط السورية، في يوليو الماضي، بعد قيام رجل بقتل ابنته في مدينة الحسكة، حيث علم المرصد من مصادر موثوقة، بأن "الرجل أقدم على قتل ابنته البالغة من العمر 16 عاما خنقا، وذلك بعد تعرضها للاغتصاب من قبل ابن عمها منذ أكثر من عام".
وقتلت هذه الفتاة "بعد أن قام ذويها بقتل طفل أنجبته من ابن عمها، وصدور حكم من محكمة تابعة للنظام على ابن عم الفتاة، بالسجن مدة 30 عاما، ليقوم والدها بحبسها ضمن غرفة في منزله (...) بمدينة الحسكة".
وتابعت المصادر أنه "بعد صدور الحكم عن ابن عمها بالسجن، أقدم والد الفتاة على قتلها خنقا، ومن ثم فر هاربا إلى مناطق سيطرة النظام ضمن المربع الأمني في مدينة الحسكة".
المصدر:
الحرة
تابع
الأكثر قراءة
محاولة ضبضبة ملف احتيال ودعارة.. والمتورطون كثر
Lebanon 24
محاولة ضبضبة ملف احتيال ودعارة.. والمتورطون كثر
03:25 | 2022-01-28
28/01/2022 03:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن المُعاينة الميكانيكية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن المُعاينة الميكانيكية.. إليكم التفاصيل
04:06 | 2022-01-28
28/01/2022 04:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟
01:30 | 2022-01-28
28/01/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض إضافي للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض إضافي للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2022-01-27
27/01/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يكشف مفتاح حل أزمة لبنان ويفجّر فضيحة كبيرة.. ما قاله بارز!
Lebanon 24
وهاب يكشف مفتاح حل أزمة لبنان ويفجّر فضيحة كبيرة.. ما قاله بارز!
04:52 | 2022-01-28
28/01/2022 04:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:23 | 2022-01-28
توفيت بالفستان الأبيض.. عروس تفارق الحياة بحادث سير مروّع بعد انتهاء حفل زفافها
08:00 | 2022-01-28
"تسهيلات بالجملة"... إقبال غير مسبوق على السياحة في هذا البلد!
07:40 | 2022-01-28
مواليد 4 أبراج يتسمون بالعبقرية.. ماذا عنك؟
07:00 | 2022-01-28
الجائزة العالمية للرواية العربية تعلن قائمتها الطويلة لعام 2022
02:00 | 2022-01-28
"منظر خلاب"..."منارة سماوية" في الفضاء تثير التساؤلات!
01:00 | 2022-01-28
5 أبراج مشاعرها أبرد من العاصفة "ياسمين".. من هي؟
فيديو
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
Lebanon 24
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
15:00 | 2022-01-27
28/01/2022 16:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
Lebanon 24
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
11:00 | 2022-01-27
28/01/2022 16:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يوافق ابطال الفيلم على لعبة "أصحاب ولا أعز" في الواقع؟.. اليكم اجاباتهم (فيديو)
Lebanon 24
هل يوافق ابطال الفيلم على لعبة "أصحاب ولا أعز" في الواقع؟.. اليكم اجاباتهم (فيديو)
09:50 | 2022-01-27
28/01/2022 16:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact