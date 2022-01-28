5 أبراج مشاعرها أبرد من العاصفة "ياسمين".. من هي؟

البرودة صفة لا تقتصر على الطقس فقط، لكن هناك أشخاص نتعامل معهم بصفة يومية تتصف ردود أفعالهم وتعاملاتهم مع من حولهم بالبرود والهدوء المبالغ فيه، فهم أشخاص ينظرون لما يدور حولهم بطريقة مختلفة وهناك منهم من لا يستطيع التعبير عن ما بداخله فيفضل السكوت وعدم المشاركة، فمن هي أكثر الأبراج شهرة ببرودة الأعصاب؟برج الجوزاءيفضل أصحاب برج الجوزاء عدم الدخول في أي مشروع عاطفي، وذلك لتجنب التعبير عن الحب والإفصاح عن ما بداخلهم من مشاعر، وهذا ما يصفه الشريك بالبرود في الأحاسيس، وعلى الرغم من حبه الصادق إلا أن هذه المشكلة بإمكانها فض العلاقة، وهذا ما يجعله يفضل العزلة.برج العذراءيعد هذا البرج على قائمة الأبراج الأكثر برودة، وذلك لافتقاره المشاعر والأحاسيس، وعلى الرغم من أنه لا يمتلكها فقط بل إنه يتجنبها ويرفض الاقتراب ممن من يحاولون التقرب منه، وهذا ما يجعله عرضه للاكتئاب الناتج عن شعوره بالوحدة الناتجة من كثرة المشاكل الاجتماعية المتسبب بها.برج السرطانيفتقر مواليد برج السرطان لروح المبادرة والتجربة، لهذا يوصف هذا البرج بالبرود، لكنه ذكي يستطيع تحويل هذا البرود لأنشطة ناجحة ومتميزة، وفي الوقت نفسه لا يستطيع الرد على التساؤلات الموجهة له بخصوص ما يقوم به وهذا ما يجعله مرفوض من من حوله.برج الجديتتميز شخصية برج الجدي بالتردد بشكل كبير في اتخاذ أهم قرارات حياته، وذلك لأنه يسعى لأن يكون مثاليا، ما يجعل محبيه والمحيطين من حوله يشعرون بالملل والفتور في التعامل معه، وذلك بالإضافة إلى أنه يتميز بالشعور بالخوف عند الشعور بالحب ما يجعله باردا في التعامل مع حبيبه ويخشى التعبير عن ما بداخله، ما يزيد عليه الشعور بالاحباط والكآبة.برج الدلويتميز أصحاب هذا البرج الهدوء في جميع التعاملات، وقليل الكلام مما يجعله لا يعبر عن ما بداخله بأى طريقة كما أنه يفتقر التعبير بالحب لمن حوله وهذا ما يجعله يوصف بالبرود.