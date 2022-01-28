منوعات

اغتصب طفلته وقتلها... جريمة مروعة

Lebanon 24
28-01-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-912271-637789681178873286.jpg
Doc-P-912271-637789681178873286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، تفاصيل جريمة مروعة، وقعت في حلب شمال سوريا، ذهبت ضحيتها طفلة، عثر على جثتها في حاوية قمامة بمدينة منبج.


ونقل المرصد عن مصادر، بأن ذوي الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات، قاموا بقتلها بأداة حادة، بعد تعرضها للاغتصاب من قبل أحد الأشخاص.

ووفق المرصد، فقد أقدم ذوو الطفلة بعد قتلها على رميها في حاوية للقمامة، حيث عثر عليها هناك، ونقلت جثتها إلى مستشفى الفرات بمدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وطالب المرصد بضرورة محاكمة قتلة الطفلة محاكمة عادلة، وجميع الذين ارتكبوا جرائم تحت بند "الشرف" في مختلف الأراضي السورية.

وذكر المرصد بأن حالات القتل بدافع "الشرف" باتت منتشرة في سوريا، ففي 18 نوفمبر الماضي، اغتصب شخص مجهول طفلة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات، بعد أن اختطفها إلى الحقول في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي.

كما كشف المرصد عن جريمة في 6 يوليو الفائت، حيث قيام رجل بقتل ابنته البالغة من العمر 16 عاما خنقا في مدينة الحسكة، وذلك بعد تعرضها للاغتصاب من قِبل ابن عمها.
 
(سكاي نيوز عربية) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2022-01-28
08:23 | 2022-01-28
08:00 | 2022-01-28
07:40 | 2022-01-28
07:00 | 2022-01-28
05:00 | 2022-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website