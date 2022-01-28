اغتصب طفلته وقتلها... جريمة مروعة

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، تفاصيل جريمة مروعة، وقعت في حلب شمال سوريا، ذهبت ضحيتها طفلة، عثر على جثتها في حاوية قمامة بمدينة منبج.ونقل المرصد عن مصادر، بأن ذوي الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات، قاموا بقتلها بأداة حادة، بعد تعرضها للاغتصاب من قبل أحد الأشخاص.ووفق المرصد، فقد أقدم ذوو الطفلة بعد قتلها على رميها في حاوية للقمامة، حيث عثر عليها هناك، ونقلت جثتها إلى مستشفى الفرات بمدينة منبج بريف حلب الشرقي.وطالب المرصد بضرورة محاكمة قتلة الطفلة محاكمة عادلة، وجميع الذين ارتكبوا جرائم تحت بند "الشرف" في مختلف الأراضي السورية.وذكر المرصد بأن حالات القتل بدافع "الشرف" باتت منتشرة في سوريا، ففي 18 نوفمبر الماضي، اغتصب شخص مجهول طفلة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات، بعد أن اختطفها إلى الحقول في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي.كما كشف المرصد عن جريمة في 6 يوليو الفائت، حيث قيام رجل بقتل ابنته البالغة من العمر 16 عاما خنقا في مدينة الحسكة، وذلك بعد تعرضها للاغتصاب من قِبل ابن عمها.