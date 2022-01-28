منوعات

يعالج المشردين... تعرفوا على قصة هذا الطبيب

Lebanon 24
28-01-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-912275-637789688455820445.jpg
Doc-P-912275-637789688455820445.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
حصد الطبيب المصري دانيال نور جائزة أفضل شاب في أستراليا لعام 2022، وذلك بعد تأسيس خدمة طبية متنقلة لعلاج المشردين.

وقاد نور فريقا يضم 145 متطوعًا ضمن مبادرة "street side Medics " (مسعفون على جانب الطريق)، انتشروا في أنحاء مدينة "نيو ساوث ويلز" وقدموا مساعداتهم لأكثر من 300 مشرد.

وقال نور الذي يعمل طبيبًا في مستشفى "رويال نورث شور"، في تغريدة له، "في البداية، تهانينا الكبرى لجميع الفائزين الآخرين من الولايات والأقاليم. لكل فرد قصة مذهلة ومهمة رائعة ومستقبل مشرق".

وأضاف "شكرًا جزيلًا لمئات المرضى الذين يثقون بمبادرتنا لرعايتهم، ولمجلس الإدارة على دعمه، ولمئات المتطوعين المتفانين وغير الأنانيين لالتزامهم، ولجميع داعمينا الذين يجعلون ما نقوم به ممكنًا".

وأوضح نور "هذه مجرد بداية، خدمتنا مطلوبة في جميع أنحاء أستراليا. الـ116 ألف أسترالي (المتزايدون) يستحقون هذا. الوصول إلى الرعاية الصحية أمر بالغ الأهمية وعلينا أن نفعل ما هو أفضل".

وعلّق السفير الأسترالي في القاهرة، جلين مايلز، في تغريدة له قائلًا "مبارك، دانيال نور، فوزك بجائزة أفضل شاب في أستراليا 2022، لعملك في تأسيس عيادة طبية متنقلة للمشردين لضمان وصول الخدمات الطبية إلى الفئات الأكثر ضعفًا".

وفي بيان لها عبر صفحة وزارة الهجرة المصرية على فيسبوك، وجهت الوزيرة نبيلة مكرم إلى الطبيب المصري تحية تقدير على فوزه بتلك الجائزة المرموقة، وعبّرت عن فخرها بما قدمه دانيال نور من خدمات إنسانية للمرضى والمهمشين في العديد من المناطق خلال جائحة كورونا، وحرصه على الدعم النفسي والطبي لهؤلاء المرضى.
 
(العربية) 
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:05 | 2022-01-28
16:00 | 2022-01-28
13:43 | 2022-01-28
13:35 | 2022-01-28
13:25 | 2022-01-28
13:01 | 2022-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website