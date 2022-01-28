يعالج المشردين... تعرفوا على قصة هذا الطبيب

حصد الطبيب المصري دانيال نور جائزة أفضل شاب في أستراليا لعام 2022، وذلك بعد تأسيس خدمة طبية متنقلة لعلاج المشردين.وقاد نور فريقا يضم 145 متطوعًا ضمن مبادرة "street side Medics " (مسعفون على جانب الطريق)، انتشروا في أنحاء مدينة "نيو ساوث ويلز" وقدموا مساعداتهم لأكثر من 300 مشرد.وقال نور الذي يعمل طبيبًا في مستشفى "رويال نورث شور"، في تغريدة له، "في البداية، تهانينا الكبرى لجميع الفائزين الآخرين من الولايات والأقاليم. لكل فرد قصة مذهلة ومهمة رائعة ومستقبل مشرق".وأضاف "شكرًا جزيلًا لمئات المرضى الذين يثقون بمبادرتنا لرعايتهم، ولمجلس الإدارة على دعمه، ولمئات المتطوعين المتفانين وغير الأنانيين لالتزامهم، ولجميع داعمينا الذين يجعلون ما نقوم به ممكنًا".وأوضح نور "هذه مجرد بداية، خدمتنا مطلوبة في جميع أنحاء أستراليا. الـ116 ألف أسترالي (المتزايدون) يستحقون هذا. الوصول إلى الرعاية الصحية أمر بالغ الأهمية وعلينا أن نفعل ما هو أفضل".وعلّق السفير الأسترالي في القاهرة، جلين مايلز، في تغريدة له قائلًا "مبارك، دانيال نور، فوزك بجائزة أفضل شاب في أستراليا 2022، لعملك في تأسيس عيادة طبية متنقلة للمشردين لضمان وصول الخدمات الطبية إلى الفئات الأكثر ضعفًا".وفي بيان لها عبر صفحة وزارة الهجرة المصرية على فيسبوك، وجهت الوزيرة نبيلة مكرم إلى الطبيب المصري تحية تقدير على فوزه بتلك الجائزة المرموقة، وعبّرت عن فخرها بما قدمه دانيال نور من خدمات إنسانية للمرضى والمهمشين في العديد من المناطق خلال جائحة كورونا، وحرصه على الدعم النفسي والطبي لهؤلاء المرضى.