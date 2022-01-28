توفيت بالفستان الأبيض.. عروس تفارق الحياة بحادث سير مروّع بعد انتهاء حفل زفافها

مأساة إنسانية شهدتها محافظة البحيرة شمال مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث لقيت عروس مصرعها عقب انتهاء حفل زفافها وخلال انتقالها لمسكن الزوجية.وتلقى مدير أمن البحيرة، بلاغا بانقلاب سيارة من أعلى جسر السخنة بمركز بدر بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث حيث تبين وفاة عروس تدعى "ه.ر.ا" 26 عامًا، مقيمة بقرية السخنة كما أصيب عريسها واثنان آخران من أقاربها.وتبين عقب الفحص اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة وسقوطها من فوق الجسر.وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال السيارة وجثة العروس والمصابين ونقلهم جميعا إلى المستشفى العام في مدينة بدر.