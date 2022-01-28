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منوعات
ماكدونالدز تبدأ بتقنين كميات البطاطس في وجباتها ببعض الدول
Lebanon 24
28-01-2022
|
16:00
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أعلنت شبكة ماكدونالدز للوجبات السريعة تقنينا في البطاطس المقلية في مطاعمها في ماليزيا بسبب مشكلة في سلسلة التموين، فيما تواجه المجموعة نقصا في بلدان آسيوية أخرى عدة.
وقالت السلسلة بفرعها الماليزي في رسالة عبر صفحتها على الشبكات الاجتماعية هذا الأسبوع "نواجه نقصا كبيرا" في التموين.
اضطرت مطاعم ماكدونالدز في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا إلى التوقف عن بيع الأحجام الكبيرة من البطاطس المقلية بسبب "مشكلات تموين"، وفق ما أعلنت المجموعة في بيان أرسلته لوكالة فرانس برس.
ووعدت ماكدونالدو أنها "ستتابع عن كثب" وضع التموين بهدف إعادة طرح الأحجام الكبيرة للبيع حالما يعود ذلك ممكنا.
وتؤثر مشكلات التموين اللوجستية على قطاعات عدة من الاقتصاد العالمي، من الإلكترونيات إلى القطاع الغذائي.
وفي تايوان، علقت ماكدونالدز موقتا هذا الشهر بيع الـ"هاش براونز" بسبب مشكلات تموين مرتبطة بالنقص في كميات هذه الشطائر المحضرة من البطاطس المستوردة من الولايات المتحدة.
وفي اليابان، أعلنت ماكدونالدز مطلع الشهر الجاري أنها ستقلص كمية البطاطس في وجباتها على مدى شهر بسبب الأمطار الغزيرة في كندا واضطرابات في سلسلة التموين العالمية.
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