تحقيق في إعلان توظيف أثار ضجة بسبب شرط "غير لائق" من المتقدمات



كما اشترط إعلان الوظيفة أن المتقدمات يجب ألا يتجاوزن سن الـ30 عاما، وأن يتمتعن بـ "سلوك مشمس" و"مظهر جيد"، وامتلاك سيارة، ويتحدثن الإنجليزية بطلاقة، وفقا لموقع "إل جورنال" الإخباري الإيطالي.

وجاء في نص الإعلان: "نطلب منك إرسال صورة كاملة الطول في ثوب السباحة أو ما شابه ذلك".

وأزالت شركة الأمن "ميديال سيرفيس إس. آر. إل" في وقت لاحق الشرط الخاص بملابس السباحة، ولكن بعد أن تم تداول لقطة شاشة من الإعلان بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية. فتحت وزارة العمل الإيطاليا تحقيقا بشأن إعلان توظيف من قبل شركة أمنية في نابولي بإيطاليا أثار ضجة واسعة، بسبب طلبه من المتقدمات لمهنة ‏موظفات استقبال إرسال صور لهن في ملابس السباحة.‏كما اشترط إعلان الوظيفة أن المتقدمات يجب ألا يتجاوزن سن الـ30 عاما، وأن يتمتعن بـ "سلوك مشمس" و"مظهر جيد"، وامتلاك سيارة، ويتحدثن الإنجليزية بطلاقة، وفقا لموقع "إل جورنال" الإخباري الإيطالي.وجاء في نص الإعلان: "نطلب منك إرسال صورة كاملة الطول في ثوب السباحة أو ما شابه ذلك".وأزالت شركة الأمن "ميديال سيرفيس إس. آر. إل" في وقت لاحق الشرط الخاص بملابس السباحة، ولكن بعد أن تم تداول لقطة شاشة من الإعلان بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.



وندد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلان، ووصفوه بأنه "متحيز جنسيا"، كما أعربوا عن غضبهم من متطلبات الوظيفة، والأجر المعروض، وهو 557 دولار في الشهر لمدة 24 ساعة في الأسبوع (أو حوالي 5.80 دولارات للساعة)، بينما يبلغ متوسط الراتب الشهري لموظف الاستقبال في إيطاليا حوالي 1370 دولار.

وأمرت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية بإجراء تحقيق في الإعلان المثير للجدل.

ووصفت مستشارة العمل في نابولي، كيارا مارسياني، بأن الإعلان "سخيف" و"غير مناسب".

من ناحيتها، أكدت الشركة الأمنية أن الإعلان عن الوظيفة تم نشره بسبب "خطأ موظف عديم الخبرة" لم يكن على دراية بسياسة المساواة بين الجنسين، فيما اعترفت بأن شرط ملابس السباحة غير مناسب.