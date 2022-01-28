شمبانيا وموسيقى الجاز... فندق للكلاب في جنوب أفريقيا يقدم خدمة "6 نجوم"

يقدم فندق مخصص للكلاب في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا خدمة تفوق المتعارف عليه في أرقى فنادق العالم، حيث يقدم لنزلائه من الكلاب خدمات متميزة ربما تجعله يستحق درجة 6 نجوم.وقالت رويترز إنه على الرغم من أن النجوم الخمسة هي أعلى درجة يمكن أن تحصل عليها الفنادق الفاخرة، لكن فندق سابويروف الجنوب أفريقي يفوق ذلك، حيث يودع الأثرياء كلابهم فيه لتحظى الكلاب بمعاملة خاصة يحلم بها الكثير من البشر في البلاد.من جانبه، صرح واتسون مبالا، أحدوأضاف مبالا: "نريد حقا أن نوفر إقامة فاخرة للكلاب تشمل إشرافا على مدى الأربع والعشرين ساعة وخدمات ترفيهية في حمام السباحة ومقاعد ضخمة وثيرة وموسيقى الجاز التي تسمعها الآن".يضاف إلى ذلك خدمة النزهات الطويلة لتمشية الكلاب في المناطق الريفية في وادي فرانتشوك بمنطقة مزارع العنب في غرب البلاد، ومن بين الخدمات المميزة التي يقدمها الفندق أيضا تقديم شمبانيا الكلاب، وهي عبارة عن ماء مختلط بأعشاب داخل زجاجة شمبانيا. رعاة الكلاب في الفندق إن العاملين في الفندق "يبذلون قصارى جهدهم لتقديم خدمة 6 نجوم".