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فتاة تنشر فيديو لسائق دليفري "غير متوقع" أحضر لها طلبا بعد القبض على السائق الأصلي

Lebanon 24
28-01-2022 | 13:35
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شاركت فتاة أميركية مقطع فيديو لسائق دليفري "غير متوقع" أحضر لها طلبا بعد القبض على السائق الأصلي، حيث حصد المقطع ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر في الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة، الشرطي وهو يقف أمام باب منزل الفتاة صاحبة الطلب.
 
وعندما فتحت الفتاة الباب، قال لها: أعرف أن هذا ليس ما تتوقعينه ولكن تم اعتقال سائق التوصيل، لذا اعتقدت أن بإمكاني إكمال مهمة التوصيل.
 
 
وكانت السيدة في حالة صدمة، حيث بدأت بالضحك، قبل أن تشكر الشرطي على ما قام به.
وبحسب شبكة "CNN"، تم توقيف سائق الدليفري بسبب تسببه في تعطيل حركة المرور وكانت لديه مذكرة سابقة معلقة.
وقالت الفتاة وتدعى إنستاسيا إلسينغر وهي طالبة دراسات عليا في جامعة ولاية ساوث داكوتا، إنها لم يكن لديها وقت لطهي الطعام بسبب دراستها ولذلك طلبت طعاما جاهزا.
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