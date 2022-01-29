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عن قصد... معجب بتايلور سويفت يصطدم بسيارته بالمبنى المقيمة به

Lebanon 24
29-01-2022 | 02:00
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اصطدم رجل معجب بالمطربة الأميركية، تايلور سويفت، بمبنى سكني تقيم به في مدينة نيويورك ‏الأميركية، وحاول الدخول إليه.‏
وأفادت الشرطة أن رجلا من ولاية فرجينيا، ويدعى مورغان مانك، ويبلغ من العمر 31 عاما، اعتقل بسبب اصطدامه بسيارة وهو مخمور بمبنى تايلور سويفت، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
وأضافت أن مانك تم اعتقاله بعد قيادته الطريق الخطأ في شارع فرانكلين في حي تريبيكا، حيث تمتلك تايلور سويفت (32 عاما) منزلا وعدة شقق في مبنى مجاور.
 
 
وتابعت الشرطة أن مورغان مانك اصطدم بأحد المباني، وحاول الدخول إليه دون جدوى.
 
وتم نقل مانك إلى المستشفى لإجراء تقييم له، وتم القبض عليه في وقت لاحق بتهمة القيادة أثناء تأثير الكحوليات.
يشار إلى أن تايلور سويفت، الحائزة على عدة جوائز "غرامي"، وهي من أبرز المطربات في أمريكا والعالم، وتمتلك قاعدة ضخمة من المعجبين، سبق لها وأن ابتليت بالمطاردين في منزلها في تريبيكا، وكذلك المنازل التي تمتلكها في كاليفورنيا ورود آيلاند.
المصدر: سبوتنيك
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