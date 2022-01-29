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منوعات
عن عمر 61 عامًا... نفوق أكبر ذكر غوريلا في العالم
Lebanon 24
29-01-2022
|
08:00
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أعلن فريق رعاية الحيوانات عن العثور على أقدم غوريلا ذكر في العالم، ويدعى أوزي، ميتا في حديقة حيوان أتلانتا، حسبما كشف مسؤولو الحديقة الأميركية.
وقالت حديقة الحيوان، في بيان صحفي، إن سبب نفوق الغوريلا، البالغ من العمر 61 عامًا، لم يعرف على الفور رغم أن أوزي بدأ يظهر عليه علامات ضعف الشهية الأسبوع الماضي، وعالج الفريق البيطري في حديقة الحيوان "أوزي" من الأعراض بما في ذلك تورم الوجه والضعف وعدم القدرة على تناول أو شرب السوائل.
وأوضح موقع صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن "أوزي" كان أقدم ذكر غوريلا في العالم وثالث أقدم غوريلا في العالم.
بدوره قال ريمون كايند، الرئيس والمدير التنفيذي لحديقة الحيوان: "هذه خسارة مدمرة لحديقة حيوان أتلانتا، ومساهمات حياة ozzie لا تمحى، في أجيال من الأفراد الذين تركهم وراءهم في مجتمع الغوريلا وفي هيئة المعرفة العالمية في رعاية جنسه".
وقال البيان الصحفي إن حديقة الحيوان بجامعة جورجيا وخدمة علم أمراض الحيوانات الغريبة، ستجرى تشريحًا في كلية الطب البيطري.
كان ozzie هو العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من جيل تم إحضاره إلى zoo atlanta مع افتتاح ford african rain forest في عام 1988، وأصبح أول غوريلا في العالم تشارك في قياس ضغط الدم الطوعي في عام 2009.
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