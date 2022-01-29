عن عمر 61 عامًا... نفوق أكبر ذكر غوريلا في العالم

أعلن فريق رعاية الحيوانات عن العثور على أقدم غوريلا ذكر في العالم، ويدعى أوزي، ميتا في حديقة حيوان أتلانتا، حسبما كشف مسؤولو الحديقة الأميركية.وقالت حديقة الحيوان، في بيان صحفي، إن سبب نفوق الغوريلا، البالغ من العمر 61 عامًا، لم يعرف على الفور رغم أن أوزي بدأ يظهر عليه علامات ضعف الشهية الأسبوع الماضي، وعالج الفريق البيطري في حديقة الحيوان "أوزي" من الأعراض بما في ذلك تورم الوجه والضعف وعدم القدرة على تناول أو شرب السوائل.وأوضح موقع صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن "أوزي" كان أقدم ذكر غوريلا في العالم وثالث أقدم غوريلا في العالم.