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5 أبراج تتصف بالأكثر رجولة.. تعرف عليها

Lebanon 24
29-01-2022 | 01:45
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الأبراج يمكنها أن تكشف صفات الشخصيات ويمكن أن تفسر سبب الانجذاب للأبراج محددة. سنكشف اليوم عن 7 أبراج تتصف بالأكثر رجولة.

برج الثور

وهو الرجل الذي يعتمد عليه خاصة وقت الأزمات لانه واقعي ويدخر جيدا من اجل مستقبله ومستقبل أولاده.

برج الأسد

كوكب برج الأسد الشمس وهو رمز الحياة وهواة العشق لذلك ما يجعل مولود برج الأسد يتمتع بقوة مبهرة ويعطي لشخصيته الكرامة والأهمية عند الجنس الأخر كما انه يجد الرجولة في العشق والحب.

برج الميزان 

الرجولة عند برج الميزان تمثل المثاليات والقيم الروحية من خلال التوازن بين جمال الشكل والجوهر ونحد أن رجل الميزان يهتم بأناقته وفِي نفس الوقت يهتم بان يتخذ مواقف أنيقة اتجاه الجنس الأخر وهو من الأشخاص الملتزمين بالقوانين مما يجعله ينتهز أسلوبا عادلا مع الجنس الأخر .


يرج القوس

الرجولة عند برج القوس تختلف عن اي برج فهي تنبع من حبه للخير ويمد من يحبه بالأمل في اهلك الظروف ويملئه بالحماس عندما يشعر بالإحباط وهو يقف بجانب من يحبه ويساعده ويضعه في الطريق الصحيح ويساعد الجنس الاخر بكل كرم معنويا وماديا واجتماعيا حتى يثبت أقدامه وينجح.

برج الدلو

رجال الدلو لا يحبون التعبير عن مشاعرهم بالطريقة المعتادة من غالبية البشر لكن بداخلهم حنان وعطاء لكل إنسان على وجه الارض وبالتالي يعاملون مع احتياجات البشر جميعا بمنتهي الرجولة والقضايا العالمية والازمات هو منشغل بالقضايا العامة اكثر من انشغاله بذاته وبالتالي المحيطين به وهو لديه رغبة في حماية الانسانية كلها
 
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