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العثور على جثة طفل في العاشرة من عمره داخل حقيبة!

Lebanon 24
29-01-2022 | 02:42
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عُثر على طفل في العاشرة ميتا داخل حقيبة في منطقة سين إي مارن بضاحية باريس، وأوقفت والدته، الجمعة، احتياطيا، على ما أعلنت النيابة العامة المحلية.

فبعد أكثر من 24 ساعة من عمليات بحث مكثفة، تم تحديد موقع الأم في منطقة شوازي لو روا على بعد حوالى 30 كيلومترا من منزل العائلة، على ما أعلنت المدعية العامة في منطقة مو لورلين بيرفيت.

وقُبض على الأم في منزل أحد أقربائها، صباح الجمعة، وأوقفت احتياطيا في إطار تحقيق بتهمة القتل المتعمد لقاصر دون الخامسة عشرة.

وتعاني الأم (33 عاما) وهي من الجنسية الكمبودية، اضطرابات نفسية، وفق مصدر مطلع على الملف.

ومن شأن الاستماع إليها أن يكشف ما حصل في موقع الجريمة التي وقعت، الجمعة، في منزل المرأة الزوجي داخل مبنى حديث في ضاحية هانئة على بعد عشرات الكيلومترات إلى الشرق من باريس.
المصدر: سكاي نيوز
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