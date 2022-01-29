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منوعات
"ثورة المراحيض".. التبت الصينية تجدد آلاف المراحيض للاستخدام الأسري
Lebanon 24
29-01-2022
|
11:00
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قامت منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين بتجديد 46600 مرحاض للاستخدام الأسري لتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية والرعوية وذلك خلال عام 2021.
ووفقاً لمديرية الشؤون الزراعية والريفية بالمنطقة، قامت المنطقة حتى الآن بتجديد ما إجماليه 316600 مرحاض للسكان المحليين.
وأطلقت الصين "ثورة المراحيض" في عام 2015 للارتقاء بعدد ومستوى نظافة المراحيض في المناطق السياحية وتوسعت الحملة لتشمل المراحيض العامة في المدن إلى جانب بناء مراحيض خاصة أفضل في المناطق الريفية.
وفي العام الماضي، أطلقت المنطقة أيضا ثلاث حملات خاصة للنظافة الصحية، إلى جانب إزالة 67600 طن من المخلفات الأسرية والصناعية في المناطق الريفية.
وستواصل التبت إطلاق الحملات وستوفر 40 ألف مرحاض نظيف للاستخدام الأسري من خلال عمليات التجديد في المستقبل، وفقا لما ذكرته المديرية.
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