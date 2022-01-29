منوعات

جريمة تكشف أخرى.. بريطاني يعترف بخطف امرأة واغتصابها (فيديو)

Lebanon 24
29-01-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-912676-637790595083397078.jpg
Doc-P-912676-637790595083397078.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعترف رجل باغتصاب امرأة التقطت كاميرات المراقبة صورته وهو يحمل ضحيته وسط مدينة ليدز البريطانية، بعد مرور أكثر من ست سنوات على الجريمة.

وكانت المرأة تسير لتستقل سيارة أجرة بعد سهرة قضتها خارج منزلها عندما اقترب منها أوستن أوساياندي في شارع كيركغيت في آب 2015 حيث اختطفها واغتصبها.

وكانت الشرطة قد نشرت صورا بعد الاعتداء، لكنها لم تلق القبض على المعتدي إلا بعد أن هاجم امرأة أخرى العام الماضي.

واعترف أوساياندي يوم الخميس بارتكابه جريمة الاغتصاب في المحكمة الجزائية في ليدز.

واعترف الرجل البالغ من العمر 40 عاما وهو من سكان شارع سيزنس رود في ليدز، أيضا بارتكابه جريمة اعتداء جنسي أخرى على صلة بالهجوم على امرأة ثانية في المدينة في سبتمبر الماضي.

وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن المتهم وضع في الحبس الاحتياطي ومن المقرر أن يحاكم في المحكمة نفسها في 23 شباط القادم.

وفي الفيديو الذي نشرته الشرطة في العام 2015، ظهر أوساياندي وهو يقترب من امرأة ثم يمشي بجوارها في شارع بريغيتعند الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت الصيفي، قبل أن يصل الاثنان إلى ميدان دورتموند حيث رفعها وحملها بين ذراعيه.

وقالت الشرطة إنه حملها بعد ذلك إلى مكان الاعتداء الذي يبعد مسافة قصيرة في شارع مارك لين.

وأكدت أنه تمت مشاهدة المتهم قبل الهجوم وهو يتسكع في مرآب للسيارات خلف فندق "مالميسون" في شارع سواينغيت، وتعتقد الشرطة أنه كان يبحث عن ضحية.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-01-29
11:00 | 2022-01-29
09:23 | 2022-01-29
08:00 | 2022-01-29
06:32 | 2022-01-29
06:27 | 2022-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website