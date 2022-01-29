منوعات

السفر بالطائرة.. "نصيحة ذهبية" في الدرجة الاقتصادية

Lebanon 24
29-01-2022 | 06:32
A-
A+
Doc-P-912681-637790599973390144.jpg
Doc-P-912681-637790599973390144.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبدو فكرة السفرة بالطائرة لمسافة طويلة أمرا متعبا للبعض، وخصوصا إذا كان المسافر سيجلس في الدرجة الاقتصادية، حيث المقاعد الضيقة.

لكن مسافرا يواظب على ركوب الطائرات، وجد حلا لأولئك الذين يرغبون بالسفر لمسافات طويلة وعبر الدرجة الاقتصادية، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الصن" البريطانية.

وتقول فيليس ستولر، رئيسة مجموعة السفر النسائية، التي تسافر لمسافات طويلة، إن هناك مقعدا واحدا أفضل من بقية المقاعد في الدرجة الاقتصادية.

وأوضحت أن الأمر كله يتعلق بمدى قرب المقعد من المرحاض.

وقالت إنها تحاول دائما حجز مقعد بالقرب من المرحاض، وتحديدا على بعد 5 صفوف منه، مضيفة أنه "بهذه الطريقة، يمكنك أن "تستولي" على المرحاض" عندما يكون فارغا لبضع دقائق".
 
وأردفت أنه بمجرد الجلوس بالقرب من المرحاض، يمكنك مراقبة قائمة الانتظار على بابه مع بقائك مسترخيا في مقعدك إن كان هناك طابور طويل، وحالما انخفض عدد الموجودين في الطابور يمكنك القفز والذهاب إلى الحمام.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد ابتكر مسافرون حيلا عدة لجعل الرحلة في الدرجة الاقتصادية أكثر راحة.

وعلى سبيل المثال، قامت ناشطة على تطبيق "تيك توك" بجلب مسند القدم إلى الطائرة وجعلته قابلا للطي، بما يريحها على متن الطائرة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-01-29
14:00 | 2022-01-29
11:00 | 2022-01-29
09:23 | 2022-01-29
08:00 | 2022-01-29
06:27 | 2022-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website