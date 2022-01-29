3 شباب استدرجوا فتاة وصوروها عارية رغمًا عنها!

ضبطت أجهزة الأمن المصرية 3 طلاب استدرجوا فتاة قاصرا إلى شقة أحدهم بمدينة 15 مايو، حيث جردوها من ملابسها وصوروها عارية بقصد ابتزازها وممارسة الجنس معها.وتلقت شرطة 15 مايو بلاغا من فتاة عمرها 15 سنة أفادت فيه باستدراج 3 شباب لها وهم أحمد ويوسف وزياد لشقة أحدهم وتجريدها من ملابسها وتصوريها عارية رغما عنها.وأدلى المتهم الأول بأنه أقدم على استدراج الفتاة لشقته مستغلا ارتباطها به بعلاقة عاطفية وثقتها به، وفور دخولها الشقة فوجئت بالمتهم وأصدقائه يجردونها من ملابسها ويصورنها عارية لابتزازها.وألقى الأمن القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بفعلتهم.