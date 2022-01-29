الحمل

تنطلق هذا اليوم وفي جعبتك مشروع مهني متطور جداً تعرضه على أرباب العمل بغية الحصول على الموافقة للشروع فيه

الثور

تعرف صداقات جديدة اليوم وتتمكّن من فرض سلطتك أو اتخاذ إجراءات قد لا يوافق عليها الجميع

الجوزاء

تكون سبّاقًا في الحب، وتقدّم أفضل ما لديك من طاقات ومواهب، وتتحمّس لبدء علاقة جديدة مبنية على الثقة المتبادلة

السرطان

تتاح لك فرص رومانسية حاول ألا تتجاهلها، وتعرف علاقتك الغرامية مناخاً سعيداً وجيداً هذا اليوم

الاسد

تعرف تشويقاً وعلاقات حماسية وأوضاعاً استثنائية، وتتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية تثير إعجاب الزملاء ودهشتهم

العذراء

لا تخالف تعليمات الطبيب بشأن الامتناع عن التدخين، لأن رئتيك ضعيفتان

الميزان

لا تجازف بصحتك من أجل بضع ساعات عمل إضافية قد تفيدك مادياً لكنها قد تضرك صحياً

العقرب

حاول أن لا تكون استفزازياً مع الشريك، لأن رد فعله سيكون مكلفاً، ولا نتس أن الحب يحتل المرتبة الأولى في حياتك ويشغل كل تفكيرك

القوس

ما يرغب به الشريك لن يكون مستحيلاً، وهذه أبسط شروط العلاقة التي تجمع بينكما كي تستمر

الجدي

الثقل الكبير الملقى على عاتقك في العمل يجعلك غير قادر على الأداء بشكل مثالي، عليك أن تتخلص منه إذا أردت أن تبدأ يومك بشكل طبيعي كالآخرين

الدلو



تنتعش العواطف وتشتد الروابط متانة، وتتعرف إلى أوساط لم تختلط بها في السابق، وتجد بينها الشخص المناسب للارتباط

الحوت

يتصرّف الشريك بليونة تجاهك وبلا استفزاز وتحدّيات، لن تعاني أي أزمة، بل تنجح في تقوية الروابط معه