هذه الأبراج صادقة لا تعرف الكذب ابداً.. هل أنت من بينها؟

ان الصدق، هو سيف ذو حدين ويريد الناس الحقيقة، فقط إذا كانت تتماشى مع معتقداتهم ووجهات نظرهم. وعندما تفكر في الصفات التي تجعل شخصاً ما صديقاً جيداً لك، فإنّ "الكذب" لا يكون غالباً سمة تظهر في تلك القائمة. ووفقاً لعلم الفلك هناك بعض الأبراج التي تصنف بانها أصدق الأبراج نسبياً بالنسبة للأبراج الأخرى.

تعرفوا إلى الأبراج الأكثر صدقاً:

برج الحمل

يُعد الحمل صادق بشدة وحتى على حساب إيذاء مشاعر من حولهم. علاوة على ذلك، ليس لديه مشكلة في الدخول في معارك حول شيء يعتقد أنه عقلاني ومنطقي وصادق. غالباً ما تؤدي طبيعته المندفعة وموقفه إلى وقوعه في مشاكل أكثر مما يستحق.

برج الثور

يتعامل الثور بصدق وصراحة مع الأشخاص من حوله. يعتمد على الأمور الواقعية والحقائق أكثر من الخيال. ويُريد أن يكون صديق جيد لأصدقائه. سوف يكذب عليك لمجرد أنه يكره المواجهة ؛ يُحاول التخفيف من وطأة الحقيقة من خلال وضع القليل من الأكاذيب البيضاء هنا وهناك في دفاعه، وهو يفعل ذلك فقط لأنه يهتم.

برج العذراء

لا يستطيع العذراء الكذب وذلك لأنّ عقله يعمل بشكل منطقي وعقلاني تجعله يفشل في محاولته للكذب. ولا تتوقع شيئاً من العذراء سوى الحقيقة، علاوة على ذلك، هو لا يخجل من التعبير عن آرائه حتى لو كان لدى كل من حوله منظور مختلف تماماً. لا تتوقع منه أن يكذب عليك لحماية مشاعرك.

برج الدلو

لا يستطيع مواليد برج الدلو الكذب بشكل جيّد، فهذا الأمر يُعتبر شيئاً صعباً جداً بالنسبة إليه، وهذا يرجع إلى أنه يحب أن يكون صادق دوماً ويحب أن يكون الناس صادقين أيضاً معه، ولهذا فإنه عندما يوضع في مواقف تحتّم عليه الكذب فإنه عادةً ما يصمت، فهو يفضل الصمت على اختلاق الأكاذيب.

برج الحوت

يُعتبر الحوت من اكثر الأبراج الصادقة،وغالباً ما تكون أكاذيبه فوضوية وعشوائية لدرجة أنه يفضح أمره بنفسه في غضون ثوانٍ. وهو من الأبراج التي تكره الكذب وحين يشعر بأنه مرغم على القيام بتلك الفعلة الشنيعة فهو لا يعرف كيف يقوم بذلك.