منوعات

لص حاول سرقة مصنع... وهذا حل به!

Lebanon 24
30-01-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-912871-637791224431786805.jpg
Doc-P-912871-637791224431786805.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت الشرق الاوسط:
 
تبحث الشرطة الإيطالية عن لص قطع إصبعه أثناء فراره من مصنع حاول سرقته في مدينة ميلانو، حيث كان يعبر أسلاكاً شائكة، وكان أصبع اللص المقطوع به خاتم زواجه.
وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الشرطة الإيطالية أخذت بصمة الإصبع في محاولة لمعرفة هوية اللص للقبض عليه، وتأمل الشرطة في أن يسلم اللص نفسه على أمل استعادة خاتم زواجه.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن اللص أرسل صديقاً له إلى المصنع للبحث عن جزء الإصبع والخاتم، لكن أحد أفراد الأمن أمسك به عندما وجده يبحث بجوار الأشجار، وسأله الحارس عما يفعله، ورد عليه بهدوء: "أنا هنا من أجل صديق، أبحث عن إصبعه الذي به خاتم" ثم استطاع الهرب، قبل وصول الشرطة، مع شخص كان ينتظره في سيارة بالقرب من المكان.
ووفقاً لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، تم العثور على الإصبع في القمامة بالقرب من سياج المصنع.
ولفتت الصحيفة البريطانية أن كاميرات المصنع رصدت، في الليلة السابقة، رجلين تسلقا سياج المصنع، ولكنهما هربا بعد أن رصدهما حارس أمن وقام بتشغيل الإنذار، وبينما كانا يهربان قطعت الأسلاك الشائكة إصبع أحدهما.
وقالت "غارديان" إن الواقعة ليست الأولى التي يُصاب فيها لص في إيطاليا خلال محاولة سطو، ففي أتشرين الأول من العام الماضي، أصيبت ذراع رجل حاول تقليد اللص الشهير أرسين لوبين حيث حاول تحطيم باب زجاجي في كنيسة كان يحاول السطو عليها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2022-01-30
10:00 | 2022-01-30
08:00 | 2022-01-30
07:00 | 2022-01-30
05:00 | 2022-01-30
04:50 | 2022-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website