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منوعات
لص حاول سرقة مصنع... وهذا حل به!
Lebanon 24
30-01-2022
|
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كتبت الشرق الاوسط:
تبحث الشرطة الإيطالية عن لص قطع إصبعه أثناء فراره من مصنع حاول سرقته في مدينة ميلانو، حيث كان يعبر أسلاكاً شائكة، وكان أصبع اللص المقطوع به خاتم زواجه.
وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الشرطة الإيطالية أخذت بصمة الإصبع في محاولة لمعرفة هوية اللص للقبض عليه، وتأمل الشرطة في أن يسلم اللص نفسه على أمل استعادة خاتم زواجه.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن اللص أرسل صديقاً له إلى المصنع للبحث عن جزء الإصبع والخاتم، لكن أحد أفراد الأمن أمسك به عندما وجده يبحث بجوار الأشجار، وسأله الحارس عما يفعله، ورد عليه بهدوء: "أنا هنا من أجل صديق، أبحث عن إصبعه الذي به خاتم" ثم استطاع الهرب، قبل وصول الشرطة، مع شخص كان ينتظره في سيارة بالقرب من المكان.
ووفقاً لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، تم العثور على الإصبع في القمامة بالقرب من سياج المصنع.
ولفتت الصحيفة البريطانية أن كاميرات المصنع رصدت، في الليلة السابقة، رجلين تسلقا سياج المصنع، ولكنهما هربا بعد أن رصدهما حارس أمن وقام بتشغيل الإنذار، وبينما كانا يهربان قطعت الأسلاك الشائكة إصبع أحدهما.
وقالت "غارديان" إن الواقعة ليست الأولى التي يُصاب فيها لص في إيطاليا خلال محاولة سطو، ففي أتشرين الأول من العام الماضي، أصيبت ذراع رجل حاول تقليد اللص الشهير أرسين لوبين حيث حاول تحطيم باب زجاجي في كنيسة كان يحاول السطو عليها.
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