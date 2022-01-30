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منوعات
ماتوا أثناء نومهم.. القاتل الصامت يودي بحياة الام واولادها!
Lebanon 24
30-01-2022
|
05:00
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عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة المصرية على 3 جثث لربة منزل وابنتها ونجلها، متوفين داخل شقتهم بمنطقة التبين، وتبين أن القاتل الصامت "تسرب الغاز" هو الذي أودى بحياتهم.
ووفق صحيفة "أخبار اليوم" المصرية تلقى رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغاً من الأهالي بدائرة القسم، بعثورهم على 3 جثث لربة منزل واثنين من ابنائها متوفين داخل شقتهم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة ربة منزل عمرها 46 سنة، وابنتها وعمرها 26 سنة، وطفلها 10 سنوات، وكشفت التحريات الأولية أن الوفاة نتيجة حدث تسرب غاز ووفاة الضحايا إثر الاختناق أثناء النوم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة المصرية التحقيقات.
المصدر: الامارات اليوم
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