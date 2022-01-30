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"جريمة مروعة"... شاب يذبح عمه من الوريد إلى الوريد!

Lebanon 24
30-01-2022 | 08:00
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صدم الشارع المغربي بجريمة قتل بشعة راح ضحيتها ثلاثيني، قبل أيام، حيث أقدم شاب على قتل عمه .
و في التفاصيل، فقد أقدم شاب مغربي يبلغ من العمر 32 سنة على ذبح عمه البالغ من العمر 39 سنة من الوريد إلى الوريد باستعمال السلاح الأبيض، وذلك داخل منزل يقطنان به بمنطقة ألباتيرا التابعة لأليكانتي في أسبانيا.
وقالت مصادر "إن الحرس المدني تمكن من إيقاف الجاني الذي يجري معه تحقيق لمعرفة الأسباب التي دفعته إلى قتل عمه بشكل مأساوي".

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة في انتظار الاجراءات التي سيتم اتخاذها لدفنه بإسبانيا في ظل إغلاق الحدود مع المغرب بسبب (كورونا).
المصدر: الامارات اليوم
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