ليبيا والثلج... هكذا بدا المشهد (صور)

تداول نشطاء في موقع التواصل بشرق ليبيا صورا أخاذة وثقت وصول جبهة هوائية باردة من مناطق القطب الشمالي إلى الجبل الأخضر، ما جعل طبيعته تبدو كما لو أنها بشمال أوروبا.أحد المصورين البارعين من أبناء المنطقة ويدعى سراج المشيطي، رصد بصمات أصابع القطب الشمالي وهي تضع لمساتها السحرية في مختلف تضاريس منطقة بالجبل الأخضر تدعى سي الحمري، فبرزت الماشية بوضوح لافت على خلفية بياض الثلج الناصع، وأثقلت ندف الثلج أغصان أشجار البرثقال فامتزج البرتقالي بالأخضر والأبيض.ولم تغب تماثيل الثلج عن المشهد، وظهرت في أكثر من صورة مع إضافات محلية، وتعددت كما لو أن أهالي المنطقة تعودوا كل شتاء على مثل هذا النوع من الفنون.اللافت في هذه الباقة من الصور، سعادة السكان بزيارة الثلوج لمناطقهم.. ابتسامات مشرقة ووجوه وضاءةوسط مناظر طبيعية ساحرة، زادت الثلوج من حسنها، علاوة على رائحة المطر وعبق الطبيعة المكللة بالثلج والتي للأسف لا تستطيع الصور نقلها.