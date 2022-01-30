طفل يلهو بهاتف والده... هذا ما حصل معه

أنفق طفل لايتجاوز عمره العامين من ولاية نيوجيرسي الأمريكية 1700 دولار من حساب والدته البنكي على مشتريات أثاث عبر خدمة التسوق الإلكتروني أثناء اللهو بهاتفها، دون علمها.طفل لايتجاوز عمره العامين يشتري أثاثا بقيمة 1700 دولار أثناء اللهو بهاتف والدته (صورة)شرطي يوصل الطعام لسيدة بعد اعتقال سائق سيارة التوصيل (فيديو)وبدأت الطرود تصل إلى البيت من أدوات منزلية وغيرها وحسب ما أفادت قناة "News12" فقد تفاجأت عائلة الطفل أيانش البالغ 22 شهرا بوصول عدد من صناديق الكرتون المحملة بقطع أثاث من أحد مراكز "وول مارت" للتسوق دون علمها بطلب الشراء.وقالت الأم مادو كومار لقناة "News12" إنهم تابعوا بدهشة وصول العامل الأول بالطرد غير المتوقع ثم الثاني والثالث إلى أن اكتشفوا أن المشتريات تمت بالفعل لمنزلهم الجديد بعدما كانت قد اشترت بالفعل أغراضا جديدة أخرى للمنزل.وأوضحت أن الطفل دخل إلى منصة التسوق وأخذ بالنقر على أشياء مختلفة وقام بالفعل بتحويل المدفوعات.وقدرت الأسرة حجم الطرود إلى وصلت إلى المنزل بحوالي 75% من قائمة المشتريات التي طلبها الطفل أثناء اللهو بالهاتف.لكن لحسن الحظ تلقت العائلة وعدا من إدارة مركز التسوق بمعالجة الأمر ودفع استرداد مقابل كل طرد يعود إلى المركز.وقالت الأم إنها تخطط لتأمين هاتفها برموز قفل وإزالة المعلومات الخاصة ببطاقة الائتمان من هاتفها.(washingtonpost+وكالات)