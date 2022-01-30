مواليد 3 ابراج هم ايجابيون ويحبهم الجميع.. هل أنت من بينهم؟

ان مواليد 3 ابراج هم من الذين يشيعون الاجواء الايجابية في محيطهم. لذا يحبهم الكثيرون ممن يعملون او يعيشون الى جانبهم. وفي هذا السياق يمتلك هؤلاء المواليد العديد من الصفات التي يمكن ان تضفي الحيوية على شخصياتهم وتجعلهم مصدراً للإحساس بالفرح لدى الكثيرين. لذا من الجيد تلقي اتصال من احدهم او لقاؤه او مجالسته. فهذا يمكن ان يشعر بالتحسن وخصوصاً في اوقات الازمات.

مواليد ابراج ايجابيون

الثور

يعتبر مولود الثور من اكثر مواليد الابراج قدرة على تحويل الظروف السلبية الى ايجابية. فهو اعتاد ان يرى النصف الملآن من الكوب. كما انه يعتبر ان القلق والتوتر مشاعر غير مفيدة وانها لا تساعد على حل المشاكل بل يمكن ان تزيدها تعقيداً. من هذا المنطلق فإنه يبدي تفاؤله التام وان كان يواجه المصاعب والمتاعب في اي جانب من جوانب حياته. ولهذا يلجأ اليه الكثيرون عند شعورهم بالحزن او الانزعاج. فهم يعرفون تماماً انه بإمكانه ان يزيح عن قلوبهم غمامة الكرب. كما انه سريع النكتة وهذا يعني انه بإمكانه ان يضحك الباكين وان يبعث الفرح من نفوس المكتئبين. لذا لا عجب في ان يحبه عدد كبير ممن يعرفونه جيداً.

الجدي

يتوخى مولود الجدي الاعتدال في اظهار مشاعره. فهو لا ينحو نحو الغضب التام ولا يغرق في الانفعالات امام المواقف المختلفة. كما انه يتصف بالهدوء والحكمة والقدرة على التعامل مع المشاكل المختلفة بطريقة سلمية. ولا شك في ان هذا ما يجعل الكثير من الاشخاص يشعرون بالراحة بل بالامان الى جانبه. فهو غالباً ما يكون مصدراً للاحساس بالسلام. لذا من الطبيعي ان يشكو اليه المحيطون به همهم وان يستعينوا به من اجل ايجاد حلول مناسبة للمشكلات المختلفة التي يواجهونها. ونلفت الى ان مولود الجدي حنون ولا يتأخر في اظهار تعاطفه مع الآخرين كلما احتاجوا الى ذلك. اذاً هو يمثل بالنسبة اليهم الدفء والطمأنينة.

الدلو

يعتبر من من مواليد 3 ابراج يشيعون الاجواء الايجابية في محيطهم. لذا يحبه الكثيرون. فهو يبدو صامتاً في الكثير من الاحيان الا ان المقربين منه يعلمون ان صمته هذا دليل على انه يبحث عن حل لمشكلة ما. وهو لا يكثر من الكلام، بل يصر على الفعل. كما انه لا يطلق النظريات حين يتعين عليه التعامل مع مسألة عالقة ما. بل انه يحرص على تقديم الاقتراحات العملية التي تساعد على الصول الى الهدف مباشرة. كما انه لا يصدق الاحكام المسبقة ولا يتبعها ولا يقوم بأي خطوة بالاستناد عليها. بل انه يفضل اكتشاف الاشخاص والواقع بنفسه والتخطيط الدقيق والالتزام بالتفاصيل. وعادة ما يتمكن من الوصول الى النهايات السعيدة. لذا يعتبره الكثيرون من مواليد 3 ابراج يشيعون الاجواء الايجابية في محيطهم ويحبهم الجميع.