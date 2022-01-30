مواليد 3 ابراج هم ايجابيون ويحبهم الجميع.. هل أنت من بينهم؟

ان مواليد 3 ابراج هم من الذين يشيعون الاجواء الايجابية في محيطهم. لذا يحبهم الكثيرون ممن يعملون او يعيشون الى جانبهم. وفي هذا السياق يمتلك هؤلاء المواليد العديد من الصفات التي يمكن ان تضفي الحيوية على شخصياتهم وتجعلهم مصدراً للإحساس بالفرح لدى الكثيرين. لذا من الجيد تلقي اتصال من احدهم او لقاؤه او مجالسته. فهذا يمكن ان يشعر بالتحسن وخصوصاً في اوقات الازمات.
مواليد ابراج ايجابيون
الثور
يعتبر مولود الثور من اكثر مواليد الابراج قدرة على تحويل الظروف السلبية الى ايجابية. فهو اعتاد ان يرى النصف الملآن من الكوب. كما انه يعتبر ان القلق والتوتر مشاعر غير مفيدة وانها لا تساعد على حل المشاكل بل يمكن ان تزيدها تعقيداً. من هذا المنطلق فإنه يبدي تفاؤله التام وان كان يواجه المصاعب والمتاعب في اي جانب من جوانب حياته. ولهذا يلجأ اليه الكثيرون عند شعورهم بالحزن او الانزعاج. فهم يعرفون تماماً انه بإمكانه ان يزيح عن قلوبهم غمامة الكرب. كما انه سريع النكتة وهذا يعني انه بإمكانه ان يضحك الباكين وان يبعث الفرح من نفوس المكتئبين. لذا لا عجب في ان يحبه عدد كبير ممن يعرفونه جيداً.
الجدي
الدلو