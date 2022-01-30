الحمل

لا ترفض عرضاً للمساعدة من أحد الزملاء، فهو راغب حقاً في مساعدتك على إظهار قدراتك المهنية والمالية

الثور

تتلقى عرضاً مميزاً من شركة ضخمة كي تتولى تنفيذ مشاريع كبيرة بسرعة، هذه الخطوة نقلة مهمة في حياتك المهنية

الجوزاء

السرطان

تزول المشاكل المهنية تلقائياً من دون تدخل أحد المسؤولين، حاول التحلي بالصبر والتحكم في الانفعالات لئلا تندم في المستقبل

الأسد

حاول البحث عن حليف أو عن صديق ليلطّف الأجواء وليملأ بعض الفراغ، وجهّز الملفات للدرس الشامل

العذراء

مطلوب منك الاستعداد لتغييرات مفاجئة ولفرص استثنائية لم تكن تتوقعها، وتتلقى خبراً مميزاً يقلب حياتك رأساً على عقب

الميزان

عليك استغلال الوقت للبدء بمهام جديدة لكنها كبيرة، وذلك لأنك تستطيع الأداء بقوة بمفردك، ولا تحتاج إلى مساعدة الآخرين

العقرب

تطلب مساعدة أحد الزملاء للتدخل وتلطيف الأجواء في العمل بسبب الخلافات الحادة التي حدثت في الآونة الأخيرة

القوس

تغييرات وتبدلات جذرية في مجالك المهني، وتخرج بآراء وأفكار استثنائية يصفّق لها الزملاء

الجدي

استمد قوتك من المقربين منك هذا اليوم، لأنك على وشك دخول مرحلة مهنية واسعة وتحتاج إلى المساندة ممّن هم حولك

الدلو

لا تتردد في رأب الصدع بينك وبين الزملاء في العمل، لأنه لا يمكنك العمل وحيداً، وكن على حذر من بعض أصحاب النيّات المبيّتة

الحوت

عليك أن تنتبه للاعتماد على الآخرين حتى تتعلم أن تتخذ قراراتك بشجاعة من دون العودة إليهم، لأنه يصب في مصلحتك في المستقبل القريب

يؤمن لك هذا اليوم قدرة فائقة جدّاً ويجعلك قادراً على مواجهة المتسلطين عليك إذا كنت تتعاطى الشأن العام