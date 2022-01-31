هذه هي الأبراج الأكثر حظاً بالحمل والانجاب لهذا العام

تتغير حركة الأفلاك والكواكب في كل عام، مما يؤثر على طالع الأبراج. ومع بداية كل عام جديد يتحدث الفلك عن أبرز الأحداث والمفاجآت التي تنتظر كل برج من الأبراج الإثني عشر على كل الأصعدة، ومن أبرزها السيدات الأكثر حظاً في الإنجاب للعام 2022. اكتشفي من هي الأبراج الأكثر حظاً في عام 2022 في الحمل والإنجاب.يُشير الفلك إلى 5 أبراج ستشهد فرصاً أكبر في الحمل والإنجاب وستحقق حلمها في العام 2022. فإذا كنت من مواليد هذه الأبراج، فسيكون رائعاً أن تبدئي فعلياً في التفكير كيفية طريقة تحضير غرفة طفلك المرتقب.برج الحملتشهد المرأة الحمل سنة من التفاؤل والأمور الإيجابية التي ترافقها بعد سنوات من الخضّات. في السنة الجديدة ستتمكن من تحقيق ذاتها، وستكون سنة 2022 مليئة بالأخبار السارة والمفاجآت. ومن المنتظر ان تكون مرحلة استرخاء تام ذلك العام. ستختفي الأوقات الصعبة والألم والمعاناة. هنالك صلة ودية مع من حولها، ويسود الحب الذي يعزّز إحساسها بالحرية والتحرر بشكل ملحوظ. سيكون ذلك هو الوقت الملائم لتعزيز العلاقات الشخصية التي تُعتبر حيوية لبقائها. ستشهد تغييرات خفيفة تبدأ من منتصف العام. ويُتوقع حدوث حمل، والعدد الكبير من الآمال والطموحات ستتحقق مع تقدم العام. سوف تكون حياة المرأة الحمل مستقرة جداً، وستتشكل صورة أسمى لاحتياجاتها ورغباتها بشأن شريكها. تابعي المزيد: أبراج ستتزوج في العام 2022برج الثورتعشق المرأة الثور الحياة العائلية المستقرة وتجد فيها الطمأنينة والإستقرار والإطمئنان. تتنازل عن العديد من أحلامها وأهدافها من أجل أبنائها وهي على إستعداد أن تترك عملها وطموحاتها وراء ظهرها بهدف رعاية أطفالها. لذا فإنّ الطفل الذي سيحظى بهذه الأم سيكون محظوظاً حقاً. تعتبر المرأة الثور هي الأكثر حظاً في الحمل والإنجاب للعام 2022، ولاسيما الأشهر الثلاث الأخيرة من العام 2022. تُشير الكواكب الى الحمل والولادة، وسوف تُحقق حلمها في خريف عام 2022. ومن الممكن أن تأتي مستجدات الحمل بشكل غير متوقع، دون أي تدابير مسبقة.برج الأسديأتي الحب والرومانسية دوماً في المرتبة الثانية بالنسبة للمرأة الأسد. لذا، يجدر بها أن تُوطّد علاقتها مع الشريك والاهتمام به أكثر. تحمل سنة 2022 عموماً الكثير من الآمال والأحلام والحظوظ على الأصعدة العائليّة الماديّة والعاطفيّة. تُعد المرأة الأسد، من الأمهات المعطاءة والحنونة كثيراً، بصرف النظر عن طبيعتها الأنانية وحب الذات، إلا أنها صديقة لأطفالها وتتعامل معهم بحنان وصدق، وتعمل على تقديم التعليمات لأبنائها بهدوء وبحنان بالغ. وتُعتبر المرأة الأسد من النساء الأكثر حظاً في الحمل والإنجاب في العام 2022، حيث تشير الأفلاك الى مفاجأة سارة على صعيد الحمل والإنجاب في العام 2020. وبما أنّ المرأة الأسد تمتاز بحبها القوي لأسرتها، فعندما تكتشف أنها حامل، تنهمك في التأهب للترحيب بالمولود الجديد. تابعي المزيد: أكثر الأبراج حظاً للعام 2022 على الصعيد العاطفيبرج العقربتتصف المرأة العقرب بالإرادة والعزيمة والإصرار على التوفيق وتحقيق أهدافها وطموحاتها. وتعتبر من الأمهات اللواتي تمتلكن القدرة الفائقة على التوازن بين عملهن وبين تربية أطفالهن والاهتمام بهم. يعد الفلك المرأة العقرب بمفاجأة سارة تتعلق بالحمل وربما في الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022، وستنعم بفرح كبير ، وهو إنجاب طفل يتوّج علاقتها الزوجية.برج الحوتتتصّف المرأة الحوت بالود والرحمة والطيبة، وتحاول إيضاح محبتها لأبنائها بشتى الأساليب، وتخشى عليهم من أقل شيء. تتميّز بصفات مدهشة تميزّها عن غيرها من الأبراج. قد تكون المرأة الحوت هي أكثر الابراج حظاً بالنسبة للحمل والإنجاب في عام 2022، حيث يعدها هذا العام، بالأنباء السارة غير المنتظرة وستسعد بتحقيق حلمها بالحمل في الخريف.