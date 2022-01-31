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مقتل رضيعة "بوحشية" على يد عمها يثير موجة واسعة من الغضب...اليكم ما حصل!

Lebanon 24
31-01-2022 | 05:00
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صحت المغرب على جريمة مروعة هزت الرأي العام، وتصدرت تفاصيلها وسائل الاعلام المحلية، بعد جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها رضيعة في شهرها الرابع على يد عمها.

وكشف موقع "هسبريس" إن"الجاني الذي يبلغ حوالي 33 سنة أقدم على تمرير آلة حادة على جسد الرضيعة، تاركا إياها غارقة في بركة من الدم، لأسباب مازالت غامضة".

وأوضحت المصادر ذاتها أن "القاتل ليس سوى عم الضحية"، مشيرة إلى معاناته من اضطرابات نفسية ترجح أن تكون سببا في إقدامه على ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء.

وفور إخطارها انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى مكان الواقعة، حيث عملت على توقيف المتهم، بالموازاة إخضاع جثة الرضيعة للتشريح الطبي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
المصدر: الامارات اليوم
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