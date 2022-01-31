منوعات

مأساة بسنت خالد تتكرر في مصر .. انتحار مراهقة بعد تعرضها للإبتزاز الإكتروني!

Lebanon 24
31-01-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-913177-637792126646511062.jpg
Doc-P-913177-637792126646511062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مأساة جديدة تعيد للأذهان ما سبق وعاشته بسنت خالد، ضحية الابتزاز الإلكتروني، تتكرر في عزبة الحاج علي، في محافظة الشرقية؛ بعدما أقدمت الطفلة هايدي شحتة «16 عاما» على الانتحار، بعد تعرضها للإبتزاز، و نشر وتداول صورًا خادشة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكشفت المعلومات الأولية أن الجريمة نتاج اشتراك سيدة وابنتها، اللتان أرسلتا صور هايدي إلى شابين قاما نشر الصور وأساءا للفتاة، ما دفعها لتناول الأقراص السامة والانتحار.

وتفصيلا أقدمت الفتاة هايدي شحنة، على تناول أقراص سامة من تلك التي تُستخدم في حفظ حبوب الغلال، لتدخل على الفور في نوبة إعياء شديدة استدعت على إثرها أسرتها عربة إسعاف وهرعوا لنجدة ابنتهم بمستشفى أولاد صقر المركزي، لكن هناك تبين سوء حالة الفتاة قبل أن تلقى حتفها في غضون سويعات جراء ما تناولته من سم على هيئة قرص مبيد حشري يُستخدم لحفظ حبوب الغلال.

 وبحسب «القاهرة 24» اتهمت أسرة الضحية، ربة منزل وابنتها بالتورط فيما لاقته الفتاة ابنتهم من ضغوط دفعتها في النهاية للخلاص من حياتها، وتبين من التحريات واقوال الأسرة أن المتهمتان قد تحصلت كلٍ منهن على صور خاصة بالراحلة، ومن ثم أرسلن الصور إلى شابين اثنين مُقيمين بنطاق مركز شرطة صان الحجر، اللذان نشر الصور وأساءا للفتاة، ما دفعها لتناول الأقراص السامة والانتحار.

و طالب أهل الفتاة الراحلة بالقصاص ممن وصفوهم بـ قتلة هايدي؛ إذ قال صلاح محمد، نجل عمة الراحلة، إن ابنة خالته تعرضت لضغوط كبيرة لم تحتملها، وانتهى الأمر بها إلى الخلاص من حياتها والانتحار، مطالبًا بالقصاص العادل للمتوفاة.

 أفاد سالم محمد، بأن المتوفاة -ابنة خاله- تعرضت لـ ابتزاز دفعها في النهاية إلى الخلاص من حياتها، منوهًا بأن والدي الفتاة في حالة يُرثى لها، وأن الجميع لا يستوعب حتى الآن ما حدث وكيف فارقت ابنتهم الحياة جراء ما عانته من ضغوط، مؤكدًا  أن القصاص العادل هو مطلبهم الوحيد؛ خاصةً وأن الجناة معروفين بالاسم والفعل.

 وجرى ضبط المتهمتين ربة المنزل وابنتها وأصدرات جهات التحقيق قرارًا بانتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة وبيان سبب وفاتها، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.
المصدر: الامارات اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:20 | 2022-01-31
07:00 | 2022-01-31
05:00 | 2022-01-31
04:52 | 2022-01-31
03:00 | 2022-01-31
02:41 | 2022-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website