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منوعات
"سبايدرمان" يواصل تصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية
Lebanon 24
31-01-2022
|
03:00
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استمر فيلم الحركة والمغامرات (سبايدرمان: نو واي هوم) "سبايدرمان: لا عودة إلى الديار" في تصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع محققا إيرادات بلغت 11 مليون دولار.
والفيلم بطولة توم هولاند وآندرو جارفيلد وتوبي ماجواير ومن إخراج جون واتس.
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واحتفظ فيلم الإثارة (سكريم) "الصرخة" بالمركز الثاني مسجلا 7.3مليون دولار.
والفيلم من بطولة جينا أورتيجا ونيفي كامبيل وديفيد أركيت وميليسا باريرا ومن إخراج مات بتينيلي وتيلر جيليت.
إيرادات الأفلام تثور كالبركان
واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي (سينج 2) بالمركز الثالث للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات بلغت 4.8 مليون دولار.
وحل في المركز الرابع الفيلم الرومانسي (ريديمنج لوف) بإيرادات بلغت 1.9 مليون دولار.
والفيلم بطولة أبيجيل كوين وتوم لويس وفامك جانسن ومن إخراج دي.جيه. كاروسو.
واحتفظ فيلم الحركة والمغامرات (ذا كينجز مان) "رجل الملك" بالمركز الخامس بإيرادات بلغت 1.8 مليون دولار.
والفيلم بطولة رالف فاينز وجيما آرتيرتون وريس إيفانز ومن إخراج ماثيو فون.
المصدر:
سكاي نيوز
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