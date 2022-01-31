"سبايدرمان" يواصل تصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية

استمر فيلم الحركة والمغامرات (سبايدرمان: نو واي هوم) "سبايدرمان: لا عودة إلى الديار" في تصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع محققا إيرادات بلغت 11 مليون دولار.والفيلم بطولة توم هولاند وآندرو جارفيلد وتوبي ماجواير ومن إخراج جون واتس.VDO.AIواحتفظ فيلم الإثارة (سكريم) "الصرخة" بالمركز الثاني مسجلا 7.3مليون دولار.والفيلم من بطولة جينا أورتيجا ونيفي كامبيل وديفيد أركيت وميليسا باريرا ومن إخراج مات بتينيلي وتيلر جيليت.إيرادات الأفلام تثور كالبركان