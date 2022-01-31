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منوعات
قفزت من الطابق 29.. نهاية مأساوية لملكة جمال! (صورة)
Lebanon 24
31-01-2022
|
02:41
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كشف مصادر من سلطات إنفاذ القانون الأميركية، هوية المرأة التي انتحرت بقفزها من أحد المباني الشاهقة في وسط نيويورك، يوم الأحد.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن المرأة التي قفزت من مبنى أوريون الفاخر، المكوّن من 60 طابقا، هي ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة لعام 2019، تشيسلي كريست.
ونشرت كريست البالغة من العمر 30 عاما قبل قفزها من المبنى منشورا على حسابها الشخصي في "إنستغرام"، قالت فيه: "ليجلب هذا اليوم الراحة والسلام".
وأصدرت عائلة كريست بيانا قالت فيه: "ونحن نشعر ببالغ الحزن، نعلن وفاة حبيبتنا تشيسلي".
وأضاف البيان: "كان نورها وجمالها وقوتها مصدر إلهام لكثيرين في مختلف أنحاء العالم. جسدت الراحلة مفاهيم الحب وخدمة الآخرين من خلال عملها كمحامية تناضل في سبيل العدالة، وكملكة جمال للولايات المتحدة".
ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر قولها إن كريست كانت تعيش وحيدة في الطابق التاسع من المبنى، وقد شوهدت لآخر مرة في الطابق التاسع والعشرين.
ووفق تلك المصادر، فقد تركت كريست رسالة قالت فيها إنها تريد أن تترك كل شيء لوالدتها، دون أن تذكر سبب إقدامها على الانتحار.
ورجحت مصادر أن يكون دافع كريست للانتحار معاناتها من الاكتئاب، إذ سبق لها أن أكدت في منشور على "فيسبوك" بأكتوبر 2019، بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية، أنها تخضع للعلاج من قبل استشاري للتعامل مع الإجهاد والضغوط.
المصدر:
سكاي نيوز
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