منوعات

قفزت من الطابق 29.. نهاية مأساوية لملكة جمال! (صورة)

Lebanon 24
31-01-2022 | 02:41
A-
A+
Doc-P-913218-637792193728301984.jpg
Doc-P-913218-637792193728301984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مصادر من سلطات إنفاذ القانون الأميركية، هوية المرأة التي انتحرت بقفزها من أحد المباني الشاهقة في وسط نيويورك، يوم الأحد.


وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن المرأة التي قفزت من مبنى أوريون الفاخر، المكوّن من 60 طابقا، هي ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة لعام 2019، تشيسلي كريست.

ونشرت كريست البالغة من العمر 30 عاما قبل قفزها من المبنى منشورا على حسابها الشخصي في "إنستغرام"، قالت فيه: "ليجلب هذا اليوم الراحة والسلام".

وأصدرت عائلة كريست بيانا قالت فيه: "ونحن نشعر ببالغ الحزن، نعلن وفاة حبيبتنا تشيسلي".

وأضاف البيان: "كان نورها وجمالها وقوتها مصدر إلهام لكثيرين في مختلف أنحاء العالم. جسدت الراحلة مفاهيم الحب وخدمة الآخرين من خلال عملها كمحامية تناضل في سبيل العدالة، وكملكة جمال للولايات المتحدة".
 
ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر قولها إن كريست كانت تعيش وحيدة في الطابق التاسع من المبنى، وقد شوهدت لآخر مرة في الطابق التاسع والعشرين.

ووفق تلك المصادر، فقد تركت كريست رسالة قالت فيها إنها تريد أن تترك كل شيء لوالدتها، دون أن تذكر سبب إقدامها على الانتحار.

ورجحت مصادر أن يكون دافع كريست للانتحار معاناتها من الاكتئاب، إذ سبق لها أن أكدت في منشور على "فيسبوك" بأكتوبر 2019، بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية، أنها تخضع للعلاج من قبل استشاري للتعامل مع الإجهاد والضغوط.
 
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:00 | 2022-01-31
02:00 | 2022-01-31
01:03 | 2022-01-31
00:35 | 2022-01-31
23:00 | 2022-01-30
16:00 | 2022-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website