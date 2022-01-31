فيديو يحبس الأنفاس.. أمسك "كوبرا" عملاقة بيديه فقط! (فيديو)

تم تداول مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لرجل تايلندي متخصص باصطياد الأفاعي وهو يقوم بالإمساك بكوبرا عملاقة مستخدما يديه فقط.

ويقوم الرجل الذي تم تعريفه بأنه صائد أفاعي، بمناورة مع كوبرا عملاقة، مستخدما يديه فقط، في الوقت الذي تقوم فيه الأفعى بمحاولة الدفاع عن نفسها.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا إنديان إكسبريس" نقلا عن وسائل إعلام تايلندية، فإن الرجل الذي ظهر في الفيديو كان يحاول إبعاد الأفعى عن الطريق كيلا تتعرض للدهس، بمقاطعة كرابي جنوب تايلند.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأفعى التي تزن 10 كيلوغرامات ويبلغ طولها 4.5 مترا، قد وصلت للطريق من أحد مزارع النخيل، بعدما حاولت الاختباء في خزان للصرف الصحي بمنزل أحد السكان المحليين.

وفي تصريح لوسائل إعلام تايلندية قال سوتي نوهاد الذي استغرق 20 دقيقة في الإمساك بالكوبرا: "جاءت مهارتي في اصطياد الزواحف من التدرب على الأمر لسنوات. لا أنصح أحد بمحاولة القيام بذلك الأمر فهذه الأفاعي على درجة عالية من الخطورة والسمية".