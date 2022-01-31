منوعات

فيديو يحبس الأنفاس.. أمسك "كوبرا" عملاقة بيديه فقط! (فيديو)

Lebanon 24
31-01-2022 | 04:52
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تم تداول مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لرجل تايلندي متخصص باصطياد الأفاعي وهو يقوم بالإمساك بكوبرا عملاقة مستخدما يديه فقط.

 

ويقوم الرجل الذي تم تعريفه بأنه صائد أفاعي، بمناورة مع كوبرا عملاقة، مستخدما يديه فقط، في الوقت الذي تقوم فيه الأفعى بمحاولة الدفاع عن نفسها.

 

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا إنديان إكسبريس" نقلا عن وسائل إعلام تايلندية، فإن الرجل الذي ظهر في الفيديو كان يحاول إبعاد الأفعى عن الطريق كيلا تتعرض للدهس، بمقاطعة كرابي جنوب تايلند.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الأفعى التي تزن 10 كيلوغرامات ويبلغ طولها 4.5 مترا، قد وصلت للطريق من أحد مزارع النخيل، بعدما حاولت الاختباء في خزان للصرف الصحي بمنزل أحد السكان المحليين.

 

وفي تصريح لوسائل إعلام تايلندية قال سوتي نوهاد الذي استغرق 20 دقيقة في الإمساك بالكوبرا: "جاءت مهارتي في اصطياد الزواحف من التدرب على الأمر لسنوات. لا أنصح أحد بمحاولة القيام بذلك الأمر فهذه الأفاعي على درجة عالية من الخطورة والسمية".

المصدر: سكاي نيوز

منوعات

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:20 | 2022-01-31
08:00 | 2022-01-31
07:00 | 2022-01-31
05:00 | 2022-01-31
03:00 | 2022-01-31
02:41 | 2022-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website