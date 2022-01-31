"رمز الاخلاص"... الى اللقاء!

نفق بمدينة بلاغوفيشينسك الروسية كلب يدعى دروجوك أصبح رمزا للإخلاص بعد أن كان يقف خلال فيضان واسع النطاق في عام 2013 في الشرق الأقصى، حتى رقبته في الماء على شرفة منزل غمرته المياه.وقالت صاحبة الكلب، يلينا أندرييفا، لوكالة "نوفوستي": "توفي دروجوك بسبب كبر السن، عاش في أسرتنا 17 عاما".خلال الفيضان غير الطبيعي في عام 2013 كان هذا الكلب يقف حتى رقبته في الماء طوال الليل على شرفة منزل غمرته المياه في قرية فلاديميروفكا وأصبح رمزا حقيقيا للإخلاص. تم إجلاء أصحاب المنزل لكن الكلب عاد إليه. وفي الصباح أبحر أصحابه بحثا عنه على متن قارب. يتحدث صاحبه عن إنجاز الكلب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد ذلك أصبح الكلب أول بطل للإنترنت.في يوليو عام 2015 أقيم نصب تذكاري برونزي لدروجوك على جسر نهر أمور في مدينة بلاغوفيشتشينسك. وكتب على اللوحة المثبتة على النصب: "دروجوك رمز الشجاعة والإخلاص وحب الوطن خلال فيضان 2013 في منطقة أمور".( نوفوستي)