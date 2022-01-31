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منوعات
منذ 70 عاما... يقود سيارته دون رخصة
Lebanon 24
31-01-2022
|
12:00
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كم كانت المفاجأة كبيرة لقوة الشرطة ببلدة بولويل في نوتينغهامشير بالمملكة المتحدة عندما ألقت القبض على رجل ثمانيني كان يقود سيارته من دون رخصة.
وصرح الرجل للشرطة بأنه يقود سيارته من دون رخصة وتأمين منذ أن كان في عمره 12 عاما، حسب ما نقلته صحيفة لوبوان (Le Point) الفرنسية عن موقع صحيفة إندبندنت البريطانية على الإنترنت.
وتقول الشرطة على فيسبوك إن السائق لم يتعرض أبدًا لحادث أثناء ممارسته الطويلة للقيادة غير القانونية. ولم نصدق أعيننا عندما قال السائق (المولود عام 1938) إنه يقود سيارته من دون رخصة وبلا تأمين منذ أن كان عمره 12 عاما، وإن الشرطة لم تتمكن من إلقاء القبض عليه من قبل".
وتابعت الشرطة "لحسن الحظ، هذا السائق لم يتعرض أبدًا لحادث، ولم يؤذ أحدا، ولم يتسبب أبدًا في إتلاف أي شيء لأي شخص، وهو غير مؤمن عليه".
لكن الشرطة حذرت سائقي السيارات ممن قد تغريهم هذه القصة لفعل الشيء ذاته من أن عليهم أن يتأكدوا من سلامة وثائقهم لأن عدم القيام بذلك سيضر المرء يوما ما، وفقا للشرطة.
(الجزيرة)
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