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مات وقتلها... اليكم ما حصل

Lebanon 24
31-01-2022 | 14:00
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لقيت ربة منزل مصرعها في القاهرة بعدما صدمتها سيارة أثناء سيرها، وذلك عقب وفاة سائق السيارة أثناء القيادة.

ونقلت الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وكانت قوى الأمن تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة الهرم (غرب القاهرة).

وبالانتقال إلى محل الواقعة، تبين أن ربة منزل لقيت مصرعها نتيجة اصطدام سيارة بها، كما فارق قائد السيارة الحياة.

وبإجراء التحريات، تبين أن سائق السيارة فارق الحياة أثناء القيادة؛ مما أسفر عن اصطدامه بالسيدة أثناء سيرها بالشارع.
 
(الجزيرة) 
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