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ليس بسبب التجنيد.. رجل أعلن نفسه امرأة لسبب "غير متوقع"!

Lebanon 24
31-01-2022 | 16:00
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ورد أن رجلا سويسريا استغل ثغرة في التشريع الجديد المبسط لتغيير الجنس في البلاد، وسُجّل كإمرأة حتى يصبح مؤهلا للحصول على معاش تقاعدي كبير قبل استحقاقه بعام.
واعتبارا من 1 كانون الثاني، تكفي مقابلة مدتها عشر دقائق ودفع 75 فرنكا سويسريا (حوالي 80 دولارا) لشخص في سويسرا لتغيير جنسه على الورق. وألغيت إجراءات مثل الفحص البدني والاختبار الهرموني.
وأفادت Luzerner Zeitung المحلية أن مواطنا من كانتون لوسيرن في الجزء الأوسط الناطق بالألمانية من البلاد، رأى في ذلك فرصة جيدة للربح.
وفي ولاية جبال الألب الثرية، يبلغ سن التقاعد للرجال 65 عاما، مقارنة بـ 64 عاما للنساء، والمعاشات التقاعدية مرتفعة جدا، وتتراوح من 13480 يورو (حوالي 15 إلى ما يقرب من 27 ألف دولار سنويا).
ويبدو أن الشخص الذي لم يذكر اسمه بعد، قرر عدم الانتظار لمدة عام آخر للحصول على المال، ببساطة عن طريق الذهاب والتسجيل كأنثى لدى السلطات.
ولم يحدث تغيير الجنس إلا على الورق، حيث أكد المدعي لاحقا للعائلة والأصدقاء أنه تم فقط لتسريع التقاعد، وفقا لوسائل الإعلام.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن السلطات في Lucerne تخطط للطعن في هذا الطلب المبلغ عنه.
ومع ذلك، فإن الحادث المعزول يشير إلى عيوب كبيرة في قواعد تغيير الجنس. وسرعان ما توصلت وسائل الإعلام المحلية إلى عدة سيناريوهات أخرى يمكن أن يستغلها الذكور في البلاد.
ويمكن للرجال التسجيل كنساء لتجنب الخدمة العسكرية، لأنها إلزامية فقط للرجال في البلاد. كما يمكن للأرمل أن يتحول إلى أرملة لتلقي التعويضات الأعلى التي يحق للمرأة في سويسرا الحصول عليها.
المصدر: روسيا اليوم
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