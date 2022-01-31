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برجك اليوم

Lebanon 24
31-01-2022 | 23:00
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الحمل
يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية جديدة ولكنها غير معلنة، وتحتاج في هذا الوقت إلى التسامح والصبر والانفتاح لتفهم الآخرين
 
 
الثور
 لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنها قد تنعكس على العلاقة سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر وتكون الخاسر الأكبر
 
الجوزاء
تتخلص هذا اليوم من الأخطار المحدقة بك، وتكون حكيماً في قيادتك الدفة لئلا تتورط في مشاكل أنت بغنى عنها في هذه المرحلة
 
 
السرطان
 تجاربك السابقة في مجال العمل لم تكن جيّدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كلياً في غير مجال ويضعك أمام مسؤولياتك
 
الاسد
يعدك هذا اليوم بأخبار مفرحة ومفيدة جداً على الصعيد المهني، فتشعر بمزيد من الاستقرار في العمل على المدى الطويل

 
العذراء
تقرّر والشريك اتخاذ قرارات مهمة والإقدام على خطوات حاسمة بشأن العلاقة خوفاً على انهيارها في أي لحظة
 
 
الميزان
 لا تتفرّد بالقرارات المستقبلية، فالشريك لن يقبل بذلك وسيطالبك بما يعتبره حقاً له، لذا من الأفضل أن تكون ليّناً وتلبي مطالبه
 
 
 
العقرب
يبدأ الشهر بيوم مناسب لك ويتناغم مع طموحاتك، ما قد يعني خبراً جيداً يتبلور، وتتخلص من التخاذل والتعب النفسي
 
 
القوس
 
تدرك بعد تأخير أنك أهملت وضعك الصحي على مدى طويل، لكن بالإمكان التعويض
 
 
الجدي
التفرد والعناد يؤديان حتماً إلى عواقب وخيمة، ولا تقم بأي تصرف غير محسوب النتائج لأنك قد ثمنه غالياً في المستقبل
 
 
الدلو
عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصاً إذا كنت مقتنعاً بخطواتك المستقبلية تجاهه
 
الحوت
 يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مرضياً، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: السومرية
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