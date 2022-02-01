ماذا يُخبئ الأسبوع الأول من شهر شباط من أحداث وتطورات؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج

ماذا يحمل الأسبوع الأول من شهر شباط من أخبار سارة، وما هي أهم الأحداث المنتظرة التي ستواجه الأبراج، وهل ستأتي العديد من الفرص لإجراء تغيير في علاقاتهم المهنية والمالية والعاطفية؟

إليكم أبرز التوقعات المهنية والمالية والعاطفية من الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح للأبراج.

برج الحمل

يُخشى إبتداءً من الخميس من إنفعالات ومزاج متعكر ومفاوضات مالية يسودها جو من المجادلات، لكن بين السبت والأحد يكون لديك وقتاً واعداً جداً وبعض الآفاق الجيدة. ويتبدل المزاج نحو الأفضل مما يجلب لك حظاً كبيراً. تعود بعض الكواكب إلى سيرها المباشر فتطل على معالجات أكثر إيجابية من السابق وتطل على بعض الفرص الجديدة التي تتاح لك.

عاطفياً: يبدأ الأسبوع هذا مع قمر جديد في برج الدلو، فيُسهّل أمامك اللقاءات ويجعلك تنظر إلى المستقبل بتخطيط إيجابي ومتفائل. تخرج من تحفظك الإعتيادي حتى تفرض وجهة نظرك أو تحاول أن تؤدّب بعض المقربين أو الزملاء على سوء تصرف لهم، خلال الأسبوع هذا.

برج الثور

تحسك الأفلاك على التصرف بطريقة عملية وسريعة في أول يومين من الأسبوع هذا أمام معضلة معينة وتوطيد علاقة قد تفيدك جداً. لكن إنتبه في هذين اليومين من توتر في شؤونك المهنية، لأنّ القمر الجديد في برج الدلو يُربكك ويدعوك للتأني. تكون مدعوماً من كوكب مارس الذي يجعلك تنتصر على كل العراقيل مع نصيحة بأن تراعي مشاعر البعض وخاصةً أصحاب النفوذ والسلطة. يناسبك يوم الخميس والجمعة جداً، ويُعتبران واعدان جداً، وتضطر إلى معالجة مسألة ماضية بين السبت والأحد، أو تظهر مشكلة من الماضي من جديد في حياتك، لكن كوكب ماركور في برج الجدي يزودك بالوحي لمعالجة كل الأمور بنجاح.

عاطفيا: يدعوك مارس إلى مغامرات عاطفية مشوقة جداً في الأسبوع هذا، والتي تحمل أجواء الحب من النظرة الأولى ربما، كما في نهاية الأسبوع. قد تفكر في زواج أو تتوق للزواج حالياً، أو تنجذب لشخص تعيش معه إنفعالات شديدة جداً.

برج الجوزاء

تبدأ الضغوط يوم الخميس والجمعة، ويعتبران هذان اليومان معاكسان. لا شك أنّ الأسبوع هذا يحمل لك الكثير من التنوع ويجعلك متحمساً جداً ومغامراً. تسعى لحل بعض المسائل كما يجعلك تتبنى تدبير جدّي في العمل خاصةً بين السبت وأول يومين من الأسبوع الثاني، ويسمح لك بفرض مشيئتك في مجال مهني إذا كنت تعمل في مجال ميداني أو تقني أو حسابي أو إقتصادي.

عاطفيا: تُركّز الأفلاك على حياتك الشخصية في بداية الأسبوع الأول وكأنك تريد أن تتفوض بأمراً تناقشه مع أحد المقربين. تُسجّل السماء قمراً جديداً في برج الدلو يوم الثلثاء، حتى يستمر إلى الأربعاء ويتحدث عن بعض الضغوط التي قد تعيشها في الوقت هذا، أو عن طارىء في حياتك الشخصية، وقد تكون مفاجأة جيدة وسعيدة وربما أمراً غير منتظراً يُحدث بعض الإرباك.

برج السرطان

حاذر من بعض المجازفات والمغامرات إبتداءً من السبت والأحد ولا تصدق الأقاويل، وقد تشعر أنّ قدراتك محدودة جداً خلال هذين اليومين أو أنّ الأعمال تسير ببطء شديد، لذا لا ترتبط بمواعيد جديدة خلالهما وابحث عن خيارات جديدة لإحداث تغيير لا بد منه خاصةً على الصعيد المالي إعتباراً من بداية الأسبوع الثاني.

عاطفيا: تبدو الطموحات كبيرة جداً في الأسبوع هذا، وحتى لو كانت التحديات كثيرة، فتنفتح على آفاق جديدة وتضع برنامجاً تسعى لتحقيقه بكل قواك وتنال ما ترغب به بين الخميس والجمعة. حاول الإنفتاح على بعض الجماعات وإستشارة بعض الأشخاص من أول يوم في الأسبوع. تكون النقاشات جيدة وتستفيد من بعض الخبرات إذا لم تجلس في زاويتك دون الإقدام على شيء.

برج الاسد

قد تشعر بالجاذبية في أول يومين من الأسبوع حتى تخوض معركة أو الذهاب إلى مغامرة، فيما الفلك يحذرك من ذلك. تحافظ على سراً بين الخميس والجمعة وقد تنزوي بعيداً عن الصخب الخارجي وقد تأتي على ذكر أمراً يفتح الباب أمام بعض النقاشات والمساءلات. يسير ماركور بصورة مستقيمة وتفرح معه بجديد بين السبت والأحد ويبشرك في بعض التقدم على الصعيد المادي. لكن الفلك يحذرك من أي مخاطرة إبتداءً من يوم الإثنين القادم.

عاطفيا: يكون الأسبوع هذا زاخراً بالأشياء الجيدة والمفيدة للفنانين والمبدعين الذي يذيع سيطهم في الوقت هذا. لكن الفلك يحذر من أمر طارىء بين الثلثاء والأربعاء، ويقلب المعادلة ويضطرك إلى المواجهة.

برج العذراء

يغمرك وضع الكواكب بالجاذبية، خاصةً في بداية الأسبوع هذا، وتأخذ قراراً مهماً جداً أو تحسم مشروعاً يكون مناسباً. يتحدث القمر الجديد في برج الدلو يوم الثلثاء عن وضع مالي يستحوذ على كل إهتماماتك. لكن كن حذراً جداً وابتعد عن التوتر والمواجهات بين الخميس والجمعة ولا تقوم في مساعيك خلال هذين اليومين.

عاطفيا: يعاكس القمر كواكب كثير في الجدي يوم السبت والأحد، وهذا يجعلك حائراً قليلا ولكن يشير إلى قفزة في المجهول أو مغامرة محتملة تُقدم عليها أو مفاجأة تتلقاها. يحدث أمراً في آخر الأسبوع هذا، يدفعك إلى الإنتقال إلى مكاناً جديداً أو القيام في خطوة لم تخطر ببالك في السابق، لكن هذا يُربكك قليلاً ويرتاح القلب إبتداءً من بداية الأسبوع الثاني.

برج الميزان

يعاكس القمر يوم السبت كواكب كثيرة في الجدي، وهذا يجعلك حائراً قليلاً، ولكنه يشير إلى قفزة في المجهول أو مغامرة محتملة تُقدم عليها أو مفاجأة تتلقاها. يحصل أمراً في آخر الأسبوع يدفعك إلى الإنتقال إلى مكان جديد أو القيام في خطوة لم تخطر في بالك في السابق، لكن هذا يربكك قليلاً ويرتاح القلب إبتداءً من الإثنين القادم.

عاطفيا: يغمرك وضع الكواكب بالجاذبية خاصةً في الأسبوع الأول وتأخذ قراراً مهماً جداً أو تحسم مشروعاً يكون مناسباً. يتحدث القمر الجديد في برج الدلو يوم الثلثاء عن وضع مالي يستحوذ كل إهتماماتك، لكن كن حذراً جداً وابتعد عن التوتر والمواجهات بين الخميس والجمعة ولا تقوم بمساعيك خلال هذين اليومين.

برج العقرب

حاذر من عدم الإستقرار في مجال عملك في بداية الأسبوع هذا. ربما أنت تبحث عن القيادة أو التميز وتعمل المستحيل لإحراز ذلك، لكنك تواجه بعض الخصوم الأشداء في بداية الشهر خاصةً بين الثلثاء والأربعاء وبين السبت والأحد. عليك المحافظة على هدوئك ومتانة أعصابك وتنتظر حتى يوم الخميس أو الجمعة للمبادرة. قد تنال مساعدة إستثنائية وغير متوقعة في العمل لولا بعض المنافسة التي قد تطرأ بين السبت والأحد، لأن البعض يحاولون ممارسة التمرد والعدائية أو الزملاء أو بعض المسؤولين. لكن لا تخشى من شيئاً لأنّ كوكب مارس يدعمك طوال الوقت ويجعلك تنتصر على الأعداء وتحقق في النصف الأول من الشهر كل الإنتصارات.

عاطفيا: لديك أسبوعاً مليئاً بالتقلبات. لديك منافسة قوية وشديدة لكن هناك دعماً كبيراً في الأيام الأخيرة من الأسبوع هذا، وتحلو اللقاءات وتدور الأحاديث العذبة والمناسبة إبتداءً من الأسبوع الثاني.

برج القوس

يبدأ الأسبوع مع قمر جديد في برج الدلو يوم الثلثاء ويتحدث عن فرص جيدة في المجال العاطفي، كما عن بعض الأوضاع المادية بين الثلثاء والأربعاء. حاذر يوم الأربعاء والخميس من ملابسات وتجنب معارك مهنية تتعلق بشأن مادي. في هذين اليومين قد تفتقر إلى الصبر وتكون متنازعاً مع شخصاً على أمر أو على هدف معين

عاطفياً: تتاح لك فرص رومانسية ولها بعد مادي أيضاً. وأثناء ملاحقتك لبعض الإهتمامات المالية تتاح لك الفرص الرومانسية. يحالفك الحظ في آخر الأسبوع لتحقيق بعض الأمنيات وتكون متميزاً عن الآخرين وتجعلك شخصيتك المستقلة بوضع ممتاز. يُكثر العمل وتتواصل مع فئات أجنبية أو مع بعض الغرباء إبتداءً من أول الأسبوع الثاني.

برج الجدي

يبدأ الأسبوع مع قمر جديد في برج الدلو، ويركز على علاقة شخصية وعاطفية كما على علاقة مالية، بين الثلثاء والجمعة. يسعدك خبراً قد يطرأ في الفترة هذه ويجعلك ظرفاً طارئاً فر

عاطفياً: يبدأ الأسبوع مع قمر جديد في برج الدلو، ويركز على علاقة شخصية وعاطفية كما على علاقة مالية، بين الثلثاء والجمعة. يسعدك خبراً قد يطرأ في هذه الفترة.

برج الدلو

إذا كنت عازباً فحاذر من بعض الإرتباك وعدم الإستقرار في حياتك الشخصية وحاول ضبط أعصابك في بداية الأسبوع حتى لا تعرض شؤونك للخطر . لكنك تحظى برعاية خاصة ونجاح في مجال مهني حرصت عليه في أول يومين لأنّ القمر يكون جديداً في برجك ثم تتحول لدراسة وضع مادي ومالي محرج قليلا بين الخميس والجمعة.

عاطفياً: قد ترفض إقتراحاً في هذين اليومين. تتناغم مع محيط يدعمك وتشعر بمحبة بعض المقربين بين السبت والأحد. كن حذراً جداً في بداية الأسبوع الثاني.

برج الحوت

حاذر في أول يومين من الأسبوع هذا مع القمر الجديد في برج الدلو من مبادرات غير مدروسة قد تثير مشكلة في محيطك المهني. لا تقدم على تحديات تتعلق بعلاقة سابقة لك تستجد حالياً أو مع أشخاص ظهروا حالياً بعد غياب أو مشكلة كانت مطروحة في السابق وتعود للظهور الآن، أو محاسبة لتقصير من قبلك. كن لين جداً إذا أردت الإعلان عن أمر أو خوض مغامرة ويفضل القيام بذلك بين الخميس والجمعة. لأنّ هذان اليومان مناسبان لك وتتحرر خلالهما من عقدة أو قيد. يبدو التغيير إيجابي جداً سواء قررته أو حدث قدرياً.

عاطفياً: يلتف جانبك الناس الإيجابيين ويرفعون معنوياتك وتكون الإجتماعيات سهلة وعذبة. قد تميل إلى شخص يبرز أفضل ما فيك ويُظهر لك أنّ العالم جميلاً، فتبتعد عن قلق يساورك في آخر الأسبوع.