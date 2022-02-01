منوعات

بعد الـ "موناليزا"... تعرفوا الى الـ"كورونا ليزا"

Lebanon 24
01-02-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-913591-637793120997926279.jpg
Doc-P-913591-637793120997926279.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طرحت الفنانة والممرضة المتدربة، كلوي سليفين، عملها الثالث المستوحى من "كوفيد-19" للبيع في مزاد.

وقالت لشبكة "سكاي نيوز" إن الأموال التي جمعت ستذهب إلى LauraLynn، دار رعاية الأطفال الوحيدة في جمهورية إيرلندا.

وقالت الفنانة البالغة من العمر 21 عاما، وهي أيضا طالبة تمريض في السنة الثالثة في جامعة كوليدج دبلن، إنها استمدت الإلهام من تجربتها أثناء وضعها في جناح طوارئ الأطفال.

وأوضحت لشبكة "سكاي نيوز": "كنت ألتقط لوحات كلاسيكية على مدار السنوات القليلة الماضية وأضع لمساتي عليها. قمت بتكييفها لتناسب حياتنا الآن"، مشيرة إلى الحاجة إلى ارتداء معدات الحماية الشخصية باستمرار أثناء العمل.

وتعد "كورونا ليزا" أحدث عمل للطالبة، أعادت فيه إنشاء تحفة من عصر النهضة مع تطور فيروس كورونا.

ورسمت سابقا لوحة "خلق آدم" لمايكل أنجلو، حيث تم تزيين الأيدي الممدودة بقفازات جراحية. وبيعت القطعة بمبلغ 520 يورو وتم تسليم العائدات لخدمة إسعاف الأطفال Bumbleance.

وأعادت سليفين أيضا إنشاء "Girl with a Pearl Earring" لجوهانس فيرمير، وعملها "Girl with A Surgical Mask". وجمعت 400 يورو لصالح مؤسسة Feed the Heroes الخيرية.

وستظل "كورونا ليزا" معروضة للبيع بالمزاد حتى 3 فبراير. وتجاوزت بالفعل مبلغ 520 يورو الذي جمعته من خلال إعادة تصورها لعمل مايكل أنجلو.
( RT)

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:24 | 2022-02-01
14:22 | 2022-02-01
14:20 | 2022-02-01
14:14 | 2022-02-01
14:10 | 2022-02-01
14:00 | 2022-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website