أنجبت توأما على متن مروحية إسعاف!

أنجبت روسية من جمهورية أودمورتيا مولودين توأم على متن مروحية إسعاف نقلتها إلى المستشفى. وقد أطلق الأبوان على ابنيهما اسمي (ألكسندر وأوليغ) نسبة إلى طياري المروحية.





وبدأت الامراة الحامل أثناء الرحلة الجوية إلى المستشفى على متن مروحية الإسعاف تعاني من تقلصات، وتطورت الأوضاع بسرعة، لذلك اضطر فريق من الأطباء من المركز الجمهوري للرعاية الطبية الطارئة إلى تقديم مساعدة الولادة في الجو. وبالنتيجة رأى الولدان النور.