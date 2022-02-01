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المشهد رائع.. شاهدوا أطول صاعقة برق في العالم

Lebanon 24
01-02-2022 | 08:00
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امتد وميض برق لقرابة 800 كيلومتر عبر 3 ولايات أميركية، ليسجل رقما قياسيا عالميا غير مسبوق.

وعبر الوميض، الذي امتد لمسافة 768 كيلومترا، ولايات تكساس ولويزيانا وميسيسبي، وذلك في نيسان عام 2020، حسبما ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الاثنين.

وبهذا فقد تم تحطيم الرقم القياسي القديم المسجل عام 2018 في البرازيل، والبالغ 709 كيلومترات.
 


 وفي عام 2020 أيضا، استمر وميض برق فوق أوروغواي وشمال الأرجنتين 17.1 ثانية، محطما الرقم القياسي القديم البالغ 16.7 ثانية، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.

وقال راندال سيرفيني، الأستاذ بجامعة ولاية أريزونا، ورئيس قسم السجلات في منظمة الأرصاد الجوية، إن وميض البرق لا يمتد في المعتاد لأكثر من 16 كيلومترا، ويستمر أقل من ثانية.

 وأضاف سيرفيني في رسالة عبر البريد الإلكتروني "الوميضان اللذان سجلا مؤخرا استثنائيان تماما".

قال إن كليهما انتقل من سحابة إلى سحابة على ارتفاع عدة آلاف من الأقدام فوق الأرض، لذلك لم يتسببا في اي خطر.

رصدت سرعة الوميض والمسافة التي قطعها بفضل تقنية التتبع في الأقمار الصناعية الجديدة.
المصدر: سكاي نيوز
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