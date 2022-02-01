فتاة تنفق أكثر من 4000 دولار على ملابس أطفال لم تلدهم بعد

أثارت فتاة تبلغ من العمر 29 عاماً ضجة كبيرة بعد أن اعترفت بإنفاق آلاف الدولارات على ملابس الأطفال قبل سنوات من التخطيط لإنجاب طفل.وقالت، بحسب ما نشرته "ميرور": "لقد أنفقت مبلغ 3000 جنيه إسترليني (حوالي 4028 دولارا) على ملابس الأطفال خلال 3 سنوات، مما تسبب بمشاكل كبيرة مع شريكي. فنحن لا يمكننا إنجاب طفل حتى الآن لأننا نحتاج المال لتربيتهم وإطعامهم وتعليمهم".وأضافت: "نعمل على زيادة دخلنا لنتمكن من إنجاب طفل فأنا أتوق لذلك. وأحياناً أرى ملابس أطفال جميلة جداً أشعر بأن علي شراءها وإلا فلن أراها مرة ثانية".وأشارت إلى أن ذلك برأيها يعتبر توفيراً للمال على المدى الطويل وأنها "فكرة ذكية" على حد قولها، بينما لا يوافقها شريكها وجهة النظر ويرى أن ذلك هدراً للمال.