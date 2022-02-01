منوعات

فتاة تنفق أكثر من 4000 دولار على ملابس أطفال لم تلدهم بعد

Lebanon 24
01-02-2022 | 14:10
A-
A+
Doc-P-913808-637793468070780145.jpg
Doc-P-913808-637793468070780145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت فتاة تبلغ من العمر 29 عاماً ضجة كبيرة بعد أن اعترفت بإنفاق آلاف الدولارات على ملابس الأطفال قبل سنوات من التخطيط لإنجاب طفل.
وقالت، بحسب ما نشرته "ميرور": "لقد أنفقت مبلغ 3000 جنيه إسترليني (حوالي 4028 دولارا) على ملابس الأطفال خلال 3 سنوات، مما تسبب بمشاكل كبيرة مع شريكي. فنحن لا يمكننا إنجاب طفل حتى الآن لأننا نحتاج المال لتربيتهم وإطعامهم وتعليمهم".
وأضافت: "نعمل على زيادة دخلنا لنتمكن من إنجاب طفل فأنا أتوق لذلك. وأحياناً أرى ملابس أطفال جميلة جداً أشعر بأن علي شراءها وإلا فلن أراها مرة ثانية".
وأشارت إلى أن ذلك برأيها يعتبر توفيراً للمال على المدى الطويل وأنها "فكرة ذكية" على حد قولها، بينما لا يوافقها شريكها وجهة النظر ويرى أن ذلك هدراً للمال.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2022-02-02
04:28 | 2022-02-02
04:00 | 2022-02-02
03:00 | 2022-02-02
02:00 | 2022-02-02
00:30 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website