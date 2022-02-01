19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
القدر يتدخل لينقذ طفلة من الموت في الثواني الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
01-02-2022
|
14:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجت طفلة سعودية بمدينة الجبيل الصناعية من حادث سير كاد أن يودي بحياتها بعد نزولها من حافلة المدرسة، لتتفاجأ بسيارة تجاوزت الحافلة، وتصطدم بها من الجهة الجانبية.
وأوضح مركز الاتصال الموحد لقطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل أن الأمن الصناعي ومرور محافظة الجبيل باشرا موقع الحادث للتحقق من أسبابه ورفع تقرير بذلك، كما حضرت إدارة النقل والمعدات لمتابعة الوضع والقيام بتقييم داخلي لإجراءات السلامة وطريقة الوقوف وإنزال الطالبات.
هذا وجرى الرجوع لكاميرات المراقبة والرصد بالحافلة للاطلاع على ملابسات الحادث.
تجدر الإشارة إلى أن نظام المرور في السعودية ينص على أنه يتم تطبيق غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 6 آلاف ريال بحق من يتجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، وفق "سبق".
تابع
الأكثر قراءة
تغريدةٌ قوية من وهاب عن سعر الدولار.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تغريدةٌ قوية من وهاب عن سعر الدولار.. ماذا قال؟
11:59 | 2022-02-01
01/02/2022 11:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سلعة منتشرة بكثافة في لبنان ولا تُسعّر إلا بالدولار.. ما هي؟
Lebanon 24
سلعة منتشرة بكثافة في لبنان ولا تُسعّر إلا بالدولار.. ما هي؟
12:05 | 2022-02-01
01/02/2022 12:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد ومهمّ بشأن "المعاينة الميكانيكية".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ جديد ومهمّ بشأن "المعاينة الميكانيكية".. هذا ما جاء فيه
13:33 | 2022-02-01
01/02/2022 01:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
03:26 | 2022-02-02
02/02/2022 03:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يرصد منفذ جريمة أبلح.. هذا ما فعله بعد الحادثة المروّعة
Lebanon 24
فيديو يرصد منفذ جريمة أبلح.. هذا ما فعله بعد الحادثة المروّعة
15:08 | 2022-02-01
01/02/2022 03:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:00 | 2022-02-02
"بطريقة بشعة"..هكذا تواجه فرنسا إنفلونزا الطيور!
04:28 | 2022-02-02
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
04:00 | 2022-02-02
في شهر عيد الحب... اليكم توقعات كارمن شماس العاطفية للابراج
03:00 | 2022-02-02
رغم شجاعتهم.. مواليد هذه الأبراج يكرهون الأمور المخيفة
02:00 | 2022-02-02
جريمة مروعة تهزّ بلد عربي... قتل زوجته وابنته وطفله الرضيع!
00:30 | 2022-02-02
2-2- 2022.. إليكم ما يعني هذا التاريخ المميز
فيديو
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
04:28 | 2022-02-02
02/02/2022 12:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
02/02/2022 12:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد كرة نارية غامضة في سماء دولة عربية! (فيديو)
Lebanon 24
رصد كرة نارية غامضة في سماء دولة عربية! (فيديو)
16:00 | 2022-02-01
02/02/2022 12:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact