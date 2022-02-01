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مصر.. الحكم بإعدام مواطن ونجله

Lebanon 24
01-02-2022 | 15:00
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قضت محكمة جنايات المنصورة في مصر بإعدام مواطن وابنه بعد أخذ الرأي الشرعي، والسجن لعدد من المتهمين في قضية قتل سائق وإصابة 5 آخرين.

كما حكمت المحكمة بالسجن لمتهمين 3 سنوات، و4 آخرين خمس سنوات، و3 آخرين بالمؤبد في القضية نفسها.

وتعود أحداث القضية والمتهم فيه 11 شخصا، بقتل "المرسى. ك"، فلاح، والمقيم بعزبة البلاسى مركز المنزلة، والشروع فى قتل 5 آخرين، إلى 5 تموز 2020 و6 تموز 2020، حينما قتل المتهمون المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد وجهزوا 2 بندقية.

وقام المتهم الأول والثاني بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليهم أثناء تواجدهم في السيارة، مما تسبب في قتل المجني عليه والشروع في قتل آخرين.
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