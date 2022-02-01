مصر.. الحكم بإعدام مواطن ونجله

قضت محكمة جنايات المنصورة في مصر بإعدام مواطن وابنه بعد أخذ الرأي الشرعي، والسجن لعدد من المتهمين في قضية قتل سائق وإصابة 5 آخرين.كما حكمت المحكمة بالسجن لمتهمين 3 سنوات، و4 آخرين خمس سنوات، و3 آخرين بالمؤبد في القضية نفسها.وتعود أحداث القضية والمتهم فيه 11 شخصا، بقتل "المرسى. ك"، فلاح، والمقيم بعزبة البلاسى مركز المنزلة، والشروع فى قتل 5 آخرين، إلى 5 تموز 2020 و6 تموز 2020، حينما قتل المتهمون المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد وجهزوا 2 بندقية.وقام المتهم الأول والثاني بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليهم أثناء تواجدهم في السيارة، مما تسبب في قتل المجني عليه والشروع في قتل آخرين.